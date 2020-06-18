wig написав:lincoln2 написав:Зміни за програмою «Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК» та в тарифах за продуктом #PudraCard
https://tascombank.ua/news/5ee38ebaa5a0230011d4ed4d
я так понимаю , с дебетного счета Вики погашение Пудры платное будет
С чего бы. Весь раздел "зарахування" в новых тарифах без комиссии.
пардон , протупил разницу между картами и карточными счетами..невнимательно посмотрел, бросилось сразу в глаза красненьким изменения, пункт про комиссию при перечислении в ИБ , между картами ТАСа ...