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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3446344734483449

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:37

  wig написав:
  lincoln2 написав:Зміни за програмою «Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК» та в тарифах за продуктом #PudraCard
https://tascombank.ua/news/5ee38ebaa5a0230011d4ed4d

я так понимаю , с дебетного счета Вики погашение Пудры платное будет

С чего бы. Весь раздел "зарахування" в новых тарифах без комиссии.


пардон , протупил разницу между картами и карточными счетами..невнимательно посмотрел, бросилось сразу в глаза красненьким изменения, пункт про комиссию при перечислении в ИБ , между картами ТАСа ...
lincoln2
 
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Подякували: 72 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 21:39

  Ferlakur написав:
  guntherhouse777 написав:Призовой фонд акции-600 грн.???
И об этом они и в ФБ трубят, и на сайте.
Это даже не то что мелко...

Неправда! Призовой фонд- целых 1800 грн! Там три этапа :mrgreen:

Ааа, тогда другое дело.
Побогатому.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 08:51

Re: ТАСКОМБАНК

Может кто пояснить что поменялось в кешбеках? Ничего не понял.
Вроде все те-же Хумана 5% (последний раз был - все вещи отличного качества и по 5грн), аптеки и ева 3%
vpchelko
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  #<1 ... 3446344734483449
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