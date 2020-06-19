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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:37
wig написав:
С чего бы. Весь раздел "зарахування" в новых тарифах без комиссии.
пардон , протупил разницу между картами и карточными счетами..невнимательно посмотрел, бросилось сразу в глаза красненьким изменения, пункт про комиссию при перечислении в ИБ , между картами ТАСа ...
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lincoln2
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 21:39
Ferlakur написав: guntherhouse777 написав:
Призовой фонд акции-600 грн.???
И об этом они и в ФБ трубят, и на сайте.
Это даже не то что мелко...
Неправда! Призовой фонд- целых 1800 грн! Там три этапа
Ааа, тогда другое дело.
Побогатому.
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guntherhouse777
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Додано: Суб 20 чер, 2020 08:51
Может кто пояснить что поменялось в кешбеках? Ничего не понял.
Вроде все те-же Хумана 5% (последний раз был - все вещи отличного качества и по 5грн), аптеки и ева 3%
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vpchelko
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