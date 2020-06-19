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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:37
wig написав:
С чего бы. Весь раздел "зарахування" в новых тарифах без комиссии.
пардон , протупил разницу между картами и карточными счетами..невнимательно посмотрел, бросилось сразу в глаза красненьким изменения, пункт про комиссию при перечислении в ИБ , между картами ТАСа ...
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lincoln2
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 21:39
Ferlakur написав: guntherhouse777 написав:
Призовой фонд акции-600 грн.???
И об этом они и в ФБ трубят, и на сайте.
Это даже не то что мелко...
Неправда! Призовой фонд- целых 1800 грн! Там три этапа
Ааа, тогда другое дело.
Побогатому.
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guntherhouse777
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Додано: Суб 20 чер, 2020 08:51
Может кто пояснить что поменялось в кешбеках? Ничего не понял.
Вроде все те-же Хумана 5% (последний раз был - все вещи отличного качества и по 5грн), аптеки и ева 3%
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vpchelko
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Додано: Суб 20 чер, 2020 09:56
vpchelko написав:
Может кто пояснить что поменялось в кешбеках? Ничего не понял.
Вроде все те-же Хумана 5% (последний раз был - все вещи отличного качества и по 5грн), аптеки и ева 3%
Окрім 5%/одяг-3%/ліки(пудра), 2%/суремаркети/АЗС(В5) - є ще кешбек на інші платежі -телеком.-транспорт.-комунальні - так от їх якраз і обрізають ввівши коло обмежень за МСС.
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KVV
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Додано: Суб 20 чер, 2020 10:14
KVV написав: vpchelko написав:
Может кто пояснить что поменялось в кешбеках? Ничего не понял.
Вроде все те-же Хумана 5% (последний раз был - все вещи отличного качества и по 5грн), аптеки и ева 3%
Окрім 5%/одяг-3%/ліки(пудра), 2%/суремаркети/АЗС(В5) - є ще кешбек на інші платежі -телеком.-транспорт.-комунальні - так от їх якраз і обрізають ввівши коло обмежень за МСС.
ну у пудри нема нiчого крiм аптек та одягу, тому цi обмеження проходять повз пудру
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Суб 20 чер, 2020 10:34
Alien написав:
ну у пудри нема нiчого крiм аптек та одягу, тому цi обмеження проходять повз пудру
ну я вцілому кешбечну Програму мав на увазі, а так да - пудра тільки для хуманіваптекевів...
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KVV
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Додано: Суб 20 чер, 2020 10:49
KVV написав: Alien написав:
ну у пудри нема нiчого крiм аптек та одягу, тому цi обмеження проходять повз пудру
ну я вцілому кешбечну Програму мав на увазі, а так да - пудра тільки для хуманіваптекевів...
Я це розумію. Як розумію і те чому у vpchelko виникло його питання: Тася по дурному анонсувала новину, що у ряду користувачів склалось помилкове враження, що анонсовані зміни стосуються лише пудри (я коли вперше прочитав новину сам так подумав). Насправді при уважному розгляді виявляється, що новин власне не одна, а дві:
1. Зміна тарифів по пудрі (стосується р2р).
2. Зміна в кешбек-программі (стосується обмеження ряду МСС для Б5).
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Суб 20 чер, 2020 13:51
vpchelko написав:
Может кто пояснить что поменялось в кешбеках? Ничего не понял.
Вроде все те-же Хумана 5% (последний раз был - все вещи отличного качества и по 5грн), аптеки и ева 3%
Кстати, Хумана - это таки секонд? А то вечно хожу и вижу их "новая коллекция, от ___ грн", а мне потом сказали, что это обманно написано ибо это секонд.
По поводу акции, даже если оплатить только те счета, которые без комиссии и те, которые самые мелкие (допустим в сумме 100 грн), то выходит нужно "заплатить" 4 грн (как владельцу нью кард), чтобы иметь шанс 6 из всей их базы на несчастные 100 грн.
Если бы 1000 - то я задумался бы. Но мизерный шанс на 96 грн?
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Slx
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