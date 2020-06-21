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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:37
wig написав:
С чего бы. Весь раздел "зарахування" в новых тарифах без комиссии.
пардон , протупил разницу между картами и карточными счетами..невнимательно посмотрел, бросилось сразу в глаза красненьким изменения, пункт про комиссию при перечислении в ИБ , между картами ТАСа ...
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lincoln2
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 21:39
Ferlakur написав: guntherhouse777 написав:
Призовой фонд акции-600 грн.???
И об этом они и в ФБ трубят, и на сайте.
Это даже не то что мелко...
Неправда! Призовой фонд- целых 1800 грн! Там три этапа
Ааа, тогда другое дело.
Побогатому.
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guntherhouse777
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Додано: Суб 20 чер, 2020 08:51
Может кто пояснить что поменялось в кешбеках? Ничего не понял.
Вроде все те-же Хумана 5% (последний раз был - все вещи отличного качества и по 5грн), аптеки и ева 3%
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vpchelko
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Додано: Суб 20 чер, 2020 09:56
vpchelko написав:
Может кто пояснить что поменялось в кешбеках? Ничего не понял.
Вроде все те-же Хумана 5% (последний раз был - все вещи отличного качества и по 5грн), аптеки и ева 3%
Окрім 5%/одяг-3%/ліки(пудра), 2%/суремаркети/АЗС(В5) - є ще кешбек на інші платежі -телеком.-транспорт.-комунальні - так от їх якраз і обрізають ввівши коло обмежень за МСС.
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KVV
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Додано: Суб 20 чер, 2020 10:14
KVV написав: vpchelko написав:
Может кто пояснить что поменялось в кешбеках? Ничего не понял.
Вроде все те-же Хумана 5% (последний раз был - все вещи отличного качества и по 5грн), аптеки и ева 3%
Окрім 5%/одяг-3%/ліки(пудра), 2%/суремаркети/АЗС(В5) - є ще кешбек на інші платежі -телеком.-транспорт.-комунальні - так от їх якраз і обрізають ввівши коло обмежень за МСС.
ну у пудри нема нiчого крiм аптек та одягу, тому цi обмеження проходять повз пудру
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Суб 20 чер, 2020 10:34
Alien написав:
ну у пудри нема нiчого крiм аптек та одягу, тому цi обмеження проходять повз пудру
ну я вцілому кешбечну Програму мав на увазі, а так да - пудра тільки для хуманіваптекевів...
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KVV
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Додано: Суб 20 чер, 2020 10:49
KVV написав: Alien написав:
ну у пудри нема нiчого крiм аптек та одягу, тому цi обмеження проходять повз пудру
ну я вцілому кешбечну Програму мав на увазі, а так да - пудра тільки для хуманіваптекевів...
Я це розумію. Як розумію і те чому у vpchelko виникло його питання: Тася по дурному анонсувала новину, що у ряду користувачів склалось помилкове враження, що анонсовані зміни стосуються лише пудри (я коли вперше прочитав новину сам так подумав). Насправді при уважному розгляді виявляється, що новин власне не одна, а дві:
1. Зміна тарифів по пудрі (стосується р2р).
2. Зміна в кешбек-программі (стосується обмеження ряду МСС для Б5).
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Суб 20 чер, 2020 13:51
vpchelko написав:
Может кто пояснить что поменялось в кешбеках? Ничего не понял.
Вроде все те-же Хумана 5% (последний раз был - все вещи отличного качества и по 5грн), аптеки и ева 3%
Кстати, Хумана - это таки секонд? А то вечно хожу и вижу их "новая коллекция, от ___ грн", а мне потом сказали, что это обманно написано ибо это секонд.
По поводу акции, даже если оплатить только те счета, которые без комиссии и те, которые самые мелкие (допустим в сумме 100 грн), то выходит нужно "заплатить" 4 грн (как владельцу нью кард), чтобы иметь шанс 6 из всей их базы на несчастные 100 грн.
Если бы 1000 - то я задумался бы. Но мизерный шанс на 96 грн?
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Slx
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Додано: Нед 21 чер, 2020 20:54
TASCOMBANK написав: Faceless написав: TASCOMBANK написав:
1)Разницы никакой нет между этими вариантами.
Тогда зачем три?
При последующих обновлениях это будет исправлено.
Досі не виправлено.
Тільки тепер там чотири картки Mastercard World.
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ricardo
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Додано: Нед 21 чер, 2020 21:39
Slx написав:
Кстати, Хумана - это таки секонд? А то вечно хожу и вижу их "новая коллекция, от ___ грн", а мне потом сказали, что это обманно написано ибо это секонд.
По поводу акции, даже если оплатить только те счета, которые без комиссии и те, которые самые мелкие (допустим в сумме 100 грн), то выходит нужно "заплатить" 4 грн (как владельцу нью кард), чтобы иметь шанс 6 из всей их базы на несчастные 100 грн.
Если бы 1000 - то я задумался бы. Но мизерный шанс на 96 грн?
Хумана это секонд. Но последний завоз был походу вообще не ношенный. Брал по 5грн шмотки не меряя.
Попробуй сейчас на рынке купить джинсы за 5грн? Хочь обрежь типа шорты. Где такие цены?
После последней скупки в хумане, я уверен! большая часть шмота на рынке - перекупы с секодна...
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vpchelko
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