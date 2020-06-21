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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3447344834493450

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 207
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
28
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 23:58

Re: ТАСКОМБАНК

Что-то СМС'ки за покупки по В5 и Пудре перестали приходить. Проверил в ИБ - GSM подключено. Что бы это могло быть?
reef
 
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Подякував: 169 раз.
Подякували: 171 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2020 00:07

  ricardo написав:Досі не виправлено.
Тільки тепер там чотири картки Mastercard World.

Значить робота йде!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4508
З нами з: 18.08.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 547 раз.
 
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  #<1 ... 3447344834493450
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