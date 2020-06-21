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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 чер, 2020 23:58
Re: ТАСКОМБАНК
Что-то СМС'ки за покупки по В5 и Пудре перестали приходить. Проверил в ИБ - GSM подключено. Что бы это могло быть?
Додано: Пон 22 чер, 2020 00:07
Значить робота йде!
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