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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 чер, 2020 23:58
Re: ТАСКОМБАНК
Что-то СМС'ки за покупки по В5 и Пудре перестали приходить. Проверил в ИБ - GSM подключено. Что бы это могло быть?
Додано: Пон 22 чер, 2020 00:07
Значить робота йде!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 22 чер, 2020 01:48
Банки нынче взяли моду присылать часть сообщений на вайберы всякие при возможности и в свои мобільні застосунки. Правда, сообщения с кодами подтверждения от таза приходят в виде смс.
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