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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 208
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 16:20

Re: ТАСКОМБАНК

Знатоки,підкажіть. Наступного місяця закінчується кредитка "Велика п`ятірка". Але до неї випущена віртуалка до 23-го року. Сам пластик за 50 грн мені не обов`язково потрібний.
Чи буде нормально працювати віртуалка без фізічного пластику?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 17:04

Re: ТАСКОМБАНК

Какая минимальная сумма выводиться со счета кешбека для Б5?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 17:06

  MASolomko написав:Какая минимальная сумма выводиться со счета кешбека для Б5?

Виводив навіть 2,30 грн.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 17:13

  Кочевник написав:Знатоки,підкажіть. Наступного місяця закінчується кредитка "Велика п`ятірка". Але до неї випущена віртуалка до 23-го року. Сам пластик за 50 грн мені не обов`язково потрібний.
Чи буде нормально працювати віртуалка без фізічного пластику?


всё будет работать и с виртуальной

если нужен будет пластик и хочется его бесплатно можно открыть второй счёт Б5 (основную- первую карту без чипа пока дают бесплатно)
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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  MASolomko написав:Какая минимальная сумма выводиться со счета кешбека для Б5?

1 грн.
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 17:15

  MASolomko написав:Какая минимальная сумма выводиться со счета кешбека для Б5?

Вроде 1 грн было.
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    tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
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Striker
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 17:15

  MASolomko написав:Какая минимальная сумма выводиться со счета кешбека для Б5?


выводится сумма даже 1,01 грн
(на карту упадёт копеек 80)
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 19:00

Re: ТАСКОМБАНК

  Кочевник написав:Чи буде нормально працювати віртуалка без фізічного пластику

Однозначно будет.
Уже "покращали", по сроку действия не бесплатно перевыпускают?
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 09:09

Re: ТАСКОМБАНК

За вчера(24е)кому то капнул кешбек? Что то не видно в соответствующих разделах.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 15:03

Re: ТАСКОМБАНК

Всем спасибо за участие
Сегодня банк зачислил мои деньги, которые потерялись при пополнении в банкомате
Просто взяли и зачислили
Точную сумму по-прежнему не помню, но зачисленное очень-очень похоже на то, что я думал
Вот прямо огонь :)
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