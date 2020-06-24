Знатоки,підкажіть. Наступного місяця закінчується кредитка "Велика п`ятірка". Але до неї випущена віртуалка до 23-го року. Сам пластик за 50 грн мені не обов`язково потрібний.
Чи буде нормально працювати віртуалка без фізічного пластику?
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Додано: Сер 24 чер, 2020 16:20
Re: ТАСКОМБАНК
Знатоки,підкажіть. Наступного місяця закінчується кредитка "Велика п`ятірка". Але до неї випущена віртуалка до 23-го року. Сам пластик за 50 грн мені не обов`язково потрібний.
Чи буде нормально працювати віртуалка без фізічного пластику?
Додано: Сер 24 чер, 2020 17:04
Re: ТАСКОМБАНК
Какая минимальная сумма выводиться со счета кешбека для Б5?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 24 чер, 2020 17:06
Додано: Сер 24 чер, 2020 17:13
всё будет работать и с виртуальной
если нужен будет пластик и хочется его бесплатно можно открыть второй счёт Б5 (основную- первую карту без чипа пока дают бесплатно)
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
Додано: Сер 24 чер, 2020 17:14
Додано: Сер 24 чер, 2020 17:15
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus:
Додано: Сер 24 чер, 2020 17:15
выводится сумма даже 1,01 грн
(на карту упадёт копеек 80)
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
Додано: Сер 24 чер, 2020 19:00
Re: ТАСКОМБАНК
Однозначно будет.
Уже "покращали", по сроку действия не бесплатно перевыпускают?
Додано: Чет 25 чер, 2020 09:09
Re: ТАСКОМБАНК
За вчера(24е)кому то капнул кешбек? Что то не видно в соответствующих разделах.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Чет 25 чер, 2020 15:03
Re: ТАСКОМБАНК
Всем спасибо за участие
Сегодня банк зачислил мои деньги, которые потерялись при пополнении в банкомате
Просто взяли и зачислили
Точную сумму по-прежнему не помню, но зачисленное очень-очень похоже на то, что я думал
Вот прямо огонь
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