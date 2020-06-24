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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 208
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 15:14

Більше

Тазик в игре https://bilshe.mastercard.ua/banks_in_program.html
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 15:23

  Ромасик написав:Тазик в игре https://bilshe.mastercard.ua/banks_in_program.html

Ток Виики не принимают участие в Більше, баллы за 2 года потеряны :(
... делайте хоть что-нибудь!
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 15:29

Ромасик
Какая-то странная игра: две Б5 зарегистрировал в программе, а на Пудру и WC пишет, что не принимают участие :?

У кого ещё так?
Vorlon
 
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