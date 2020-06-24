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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 чер, 2020 15:14
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Додано: Чет 25 чер, 2020 15:23
Ток Виики не принимают участие в Більше, баллы за 2 года потеряны
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 25 чер, 2020 15:29
Ромасик
Какая-то странная игра: две Б5 зарегистрировал в программе, а на Пудру и WC пишет, что не принимают участие
У кого ещё так?
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