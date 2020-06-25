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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 208
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 17:59

  SILVER_UA написав:на днях закинул 100 грн. на Викенд для погашения зеленой кнопкой суммы которую там светили в льготный 80 грн. Сегодня получил смс о том, что совершено договорное списание тех оставшихся 20 грн. на какой-то рахунок ХХХ01. Что за ?

На Віку потрібно закідувать рівно стільки скільки просить - все, що овер буде чекати трат і після цього загаситься.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 18:56

Прогресс: WC зарегистрировал, Пудру пока не даёт... Они что там - вручную поштучно карты добавляют? :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 19:46

  Vorlon написав:Прогресс: WC зарегистрировал

мне пока не дает
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 20:48

Re: ТАСКОМБАНК

Велику 5 та пудру не зміг зареєструвати в мастер більше, пише, що не приймає участь. Правда картки не мої.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 21:34

Туди вже завезли хоч щось варте клопоту з реєстрацією?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 21:37

Б5 и Викенд зарегились.
По викенду баллы подтянулись, по Б5 - ничего (сейчас уже и не вспомню, может она и не была зарегистрирована в предыдущей кабине)
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 22:11

Re: ТАСКОМБАНК

  Vorlon написав:а на Пудру и WC пишет, что не принимают участие :?
Именная Б5 с кредитным BIN 5366 39, который используется в WC, в пролёте :(
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 22:48

Re: ТАСКОМБАНК

  Rimlyanin1 написав:Велику 5 та пудру не зміг зареєструвати

Стремненько кредитку там регить, давая CVV.
Ради того хлама шо в МСБильше сейчас есть - точно не стоит.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 22:55

  MASolomko написав:
  Vorlon написав:а на Пудру и WC пишет, что не принимают участие :?
Именная Б5 с кредитным BIN 5366 39, ... пролёте :(

аналогічно. Теж, пинаю на БІН
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Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 22:59

  MASolomko написав:
  Vorlon написав:а на Пудру и WC пишет, что не принимают участие :?
Именная Б5 с кредитным BIN 5366 39, который используется в WC, в пролёте :(

Именные Б5 и Вика с тем же BIN зарегистрировались и подтянулись баллы.
Может, как-то влияет дата выпуска?
  • 75 грн. за оформление карты "monobank" - https://monobank.ua/r/mY8F
sauvignon
 
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