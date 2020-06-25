На Віку потрібно закідувать рівно стільки скільки просить - все, що овер буде чекати трат і після цього загаситься.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 чер, 2020 17:59
На Віку потрібно закідувать рівно стільки скільки просить - все, що овер буде чекати трат і після цього загаситься.
Додано: Чет 25 чер, 2020 18:56
Прогресс: WC зарегистрировал, Пудру пока не даёт... Они что там - вручную поштучно карты добавляют?
Додано: Чет 25 чер, 2020 20:48
Re: ТАСКОМБАНК
Велику 5 та пудру не зміг зареєструвати в мастер більше, пише, що не приймає участь. Правда картки не мої.
Додано: Чет 25 чер, 2020 21:34
Туди вже завезли хоч щось варте клопоту з реєстрацією?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 25 чер, 2020 21:37
Б5 и Викенд зарегились.
По викенду баллы подтянулись, по Б5 - ничего (сейчас уже и не вспомню, может она и не была зарегистрирована в предыдущей кабине)
Украина - богатая страна!
Додано: Чет 25 чер, 2020 22:11
Re: ТАСКОМБАНК
Именная Б5 с кредитным BIN 5366 39, который используется в WC, в пролёте
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Чет 25 чер, 2020 22:48
Re: ТАСКОМБАНК
Стремненько кредитку там регить, давая CVV.
Ради того хлама шо в МСБильше сейчас есть - точно не стоит.
Додано: Чет 25 чер, 2020 22:55
аналогічно. Теж, пинаю на БІН
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Додано: Чет 25 чер, 2020 22:59
Именные Б5 и Вика с тем же BIN зарегистрировались и подтянулись баллы.
Может, как-то влияет дата выпуска?
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