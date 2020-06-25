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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 чер, 2020 23:10
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Vorlon
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rollo
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 05:32
Шоза нафіг з ТАС2И?
Не можу зайти в кешбек і вивести його.
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Кочевник
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 06:26
rollo написав:
А почему в пролёте?
Ну, так Mastercard пишет, что карта не принимает участие.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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MASolomko
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 08:11
Хорошая новость. Как только прочитал, тут же добавил свою верную Б5 в программу. Тут же подтянуло старые баллы (мелочь, а приятно: было 115, стало 621).
Теперь бы еще найти, куда эти баллы потратить?
Случайно никому ничего не надо? Просто так отдаю... А то сгорят, карта до 03.2021 действует.
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Искатель
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 08:16
Кочевник написав:
Шоза нафіг з ТАС2И?
Не можу зайти в кешбек і вивести його.
Попробуйте после 9 утра. Сейчас все равно ничего не сделает, будет ждать 9 утра.
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Искатель
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:13
Искатель написав: Кочевник написав:
Шоза нафіг з ТАС2И?
Не можу зайти в кешбек і вивести його.
Попробуйте после 9 утра. Сейчас все равно ничего не сделает, будет ждать 9 утра.
Скажіть дату, коли після 9-ї воно запрацює?
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Кочевник
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