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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 208
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 23:10

  ukrprom2014 написав:Стремненько кредитку там регить

Вы не доверяете самому Мастеркарду? :lol: :lol: :lol:

P.S. Я конечно много читал паранойи, но ваша превзошла всё! :mrgreen:
Vorlon
 
Повідомлень: 8455
З нами з: 14.06.13
Подякував: 415 раз.
Подякували: 862 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 00:22

  MASolomko написав:Именная Б5 с кредитным BIN 5366 39, который используется в WC, в пролёте :(

У меня неименная Б5 с кредитным бином. А почему в пролёте? :|
rollo
 
Повідомлень: 766
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Подякував: 22 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 05:32

Re: ТАСКОМБАНК

Шоза нафіг з ТАС2И?
Не можу зайти в кешбек і вивести його.
Кочевник
 
Повідомлень: 1488
З нами з: 16.02.17
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 06:26

Re: ТАСКОМБАНК

  rollo написав:А почему в пролёте? :|
Ну, так Mastercard пишет, что карта не принимает участие.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлень: 2076
З нами з: 08.03.18
Подякував: 148 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 08:11

  Ромасик написав:Тазик в игре https://bilshe.mastercard.ua/banks_in_program.html

Хорошая новость. Как только прочитал, тут же добавил свою верную Б5 в программу. Тут же подтянуло старые баллы (мелочь, а приятно: было 115, стало 621).
Теперь бы еще найти, куда эти баллы потратить? :) Случайно никому ничего не надо? Просто так отдаю... А то сгорят, карта до 03.2021 действует.
Искатель
 
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З нами з: 22.02.16
Подякував: 587 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 08:16

  Кочевник написав:Шоза нафіг з ТАС2И?
Не можу зайти в кешбек і вивести його.

Попробуйте после 9 утра. Сейчас все равно ничего не сделает, будет ждать 9 утра.
Искатель
 
Повідомлень: 3905
З нами з: 22.02.16
Подякував: 587 раз.
Подякували: 2092 раз.
 
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4
4
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:13

  Искатель написав:
  Кочевник написав:Шоза нафіг з ТАС2И?
Не можу зайти в кешбек і вивести його.

Попробуйте после 9 утра. Сейчас все равно ничего не сделает, будет ждать 9 утра.

Скажіть дату, коли після 9-ї воно запрацює?
Кочевник
 
Повідомлень: 1488
З нами з: 16.02.17
Подякував: 253 раз.
Подякували: 83 раз.
 
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  #<1 ... 3453345434553456
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