ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 чер, 2020 12:15
rollo написав: anis написав:
Хорошая новость. Как только прочитал, тут же добавил свою верную Б5 в программу. Тут же подтянуло старые баллы (мелочь, а приятно: было 115, стало 621).
Теперь бы еще найти, куда эти баллы потратить?
Случайно никому ничего не надо? Просто так отдаю... А то сгорят, карта до 03.2021 действует.
А разве они сгорают?
Если карту удалить из программы, то сгорают.[/quote]Зачем удалять то, если баллы нужны?
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anis
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 12:42
дел
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rollo
в П'ят 26 чер, 2020 12:45, всього редагувалось 1 раз.
rollo
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 12:44
anis написав:
Зачем удалять то, если баллы нужны?
В программе может быть только 10 карт на аккаунт.
Если карта заканчивается и нужно будет добавить новую действующую карту, то придется задуматься.
rollo
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 13:48
anis написав:
Если карту удалить из программы, то сгорают.
Зачем удалять то, если баллы нужны?[/quote]
Если за время, пока Бильше обновлялась, карта закончилась, то подвязать просроченную карту уже нельзя и балы с ней тю-тю.
Amid
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:02
rollo написав:
В программе может быть только 10 карт на аккаунт.
После реставрации программы это ограничение уже неактуально.
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MASolomko
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:10
Amid написав: anis написав:
Если карту удалить из программы, то сгорают.
Зачем удалять то, если баллы нужны?
Если за время, пока Бильше обновлялась, карта закончилась, то подвязать просроченную карту уже нельзя и балы с ней тю-тю.[/quote]Это понятно, но разговор был о другом.
Оформи карту по ссылке и получи:
+100/50 грн - КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке http://lx4.me/c/5UKpFtfX +55 грн - в Sportbanke https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ +50 грн - в monobankе https://monobank.ua/r/iUW8 к бонусу на депозит! Промокод - +50 грн на 26OKYG5 https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:35
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wolt450
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