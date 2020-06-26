Хорошая новость. Как только прочитал, тут же добавил свою верную Б5 в программу. Тут же подтянуло старые баллы (мелочь, а приятно: было 115, стало 621). Теперь бы еще найти, куда эти баллы потратить? Случайно никому ничего не надо? Просто так отдаю... А то сгорят, карта до 03.2021 действует.
А разве они сгорают?
Если карту удалить из программы, то сгорают.[/quote]Зачем удалять то, если баллы нужны?
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Amid написав:Господа, ваше мнение. КБ за траты по Вике на грядущих выходных пойдёт в этот месяц, или следующий. А то за июнь я всё выгреб ещё в середине месяца, не хотелось бы чтобы траты за 27-29 сгорели.
Скорее всего, в июльские траты - вряд ли операции успеют "развернуться" до 12:00 вторника. На всякий случай, напомню, что операции за понедельник пойдут со стандартным кешбеком, а не "по тарифу выходного дня".
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откуда инфа? это что инсайд? и как низко падают, вроде же уже не было куда падать? и кстати там вроде акция проходит за 160баксов депозита можно выиграть сертифика на 100 грн. этот сертификат как бы любые проценты перекрывает!