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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3454345534563457

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 208
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 12:15

Re: ТАСКОМБАНК

rollo написав:
  anis написав:
Искатель написав:[quote="4999171:Ромасик"]Тазик в игре https://bilshe.mastercard.ua/banks_in_program.html

Хорошая новость. Как только прочитал, тут же добавил свою верную Б5 в программу. Тут же подтянуло старые баллы (мелочь, а приятно: было 115, стало 621).
Теперь бы еще найти, куда эти баллы потратить? :) Случайно никому ничего не надо? Просто так отдаю... А то сгорят, карта до 03.2021 действует.
А разве они сгорают?

Если карту удалить из программы, то сгорают.[/quote]Зачем удалять то, если баллы нужны?
Оформи карту по ссылке и получи:
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anis
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дел
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 12:44

  anis написав:Зачем удалять то, если баллы нужны?

В программе может быть только 10 карт на аккаунт.
Если карта заканчивается и нужно будет добавить новую действующую карту, то придется задуматься. :|
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 13:48

Re: ТАСКОМБАНК

  anis написав:Если карту удалить из программы, то сгорают.
Зачем удалять то, если баллы нужны?[/quote]

Если за время, пока Бильше обновлялась, карта закончилась, то подвязать просроченную карту уже нельзя и балы с ней тю-тю.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:02

Re: ТАСКОМБАНК

  rollo написав:В программе может быть только 10 карт на аккаунт.
После реставрации программы это ограничение уже неактуально. :D
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:10

Re: ТАСКОМБАНК

Amid написав:
  anis написав:Если карту удалить из программы, то сгорают.
Зачем удалять то, если баллы нужны?


Если за время, пока Бильше обновлялась, карта закончилась, то подвязать просроченную карту уже нельзя и балы с ней тю-тю.[/quote]Это понятно, но разговор был о другом.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 16:35

Re: ТАСКОМБАНК

З 1.07 падають валютні ставки
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wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 18:44

Re: ТАСКОМБАНК

Господа, ваше мнение. КБ за траты по Вике на грядущих выходных пойдёт в этот месяц, или следующий. А то за июнь я всё выгреб ещё в середине месяца, не хотелось бы чтобы траты за 27-29 сгорели.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:11

  Amid написав:Господа, ваше мнение. КБ за траты по Вике на грядущих выходных пойдёт в этот месяц, или следующий. А то за июнь я всё выгреб ещё в середине месяца, не хотелось бы чтобы траты за 27-29 сгорели.

Скорее всего, в июльские траты - вряд ли операции успеют "развернуться" до 12:00 вторника.
На всякий случай, напомню, что операции за понедельник пойдут со стандартным кешбеком, а не "по тарифу выходного дня".
  • 75 грн. за оформление карты "monobank" - https://monobank.ua/r/mY8F
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:44

  wolt450 написав:З 1.07 падають валютні ставки


откуда инфа?
это что инсайд?
и как низко падают, вроде же уже не было куда падать?
и кстати там вроде акция проходит за 160баксов депозита можно выиграть сертифика на 100 грн.
этот сертификат как бы любые проценты перекрывает! :D
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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