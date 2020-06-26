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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 чер, 2020 08:51
clientage написав:
Ток Виики не принимают участие в Більше, баллы за 2 года потеряны
Седня таки подвязались и все Виики, и с пустым и непустым балансом
Т.е. Тася неспеша прописывает свои карты в Більше
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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