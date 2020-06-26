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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3455345634573458

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 208
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 08:51

  clientage написав:
  Ромасик написав:Тазик в игре https://bilshe.mastercard.ua/banks_in_program.html

Ток Виики не принимают участие в Більше, баллы за 2 года потеряны :(

Седня таки подвязались и все Виики, и с пустым и непустым балансом :wink:
Т.е. Тася неспеша прописывает свои карты в Більше
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 3455345634573458
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