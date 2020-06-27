Додано: Нед 28 чер, 2020 14:39
Апдейт по давней проблеме, когда после оплат коммуналки через приложение Tas2U (что мобильным, что через web) был шанс получить отсутствие платежек или вообще потеряться платеж.
После перехода на качественного провайдера ошибок больше ни разу пока не было, а это значит что ТАС не имеет функции автоматической корректировки ошибок или запроса повтора с мониторингом ошибок на этапе подтверждения платежа если хоть один пакет данных потерялся в отличие от других используемых мною банков (нигде больше проблема не повторялась).
Пользуясь случаем, передаю привет Укргнокому.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард