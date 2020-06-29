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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3455345634573458

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 208
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 08:51

  clientage написав:
  Ромасик написав:Тазик в игре https://bilshe.mastercard.ua/banks_in_program.html

Ток Виики не принимают участие в Більше, баллы за 2 года потеряны :(

Седня таки подвязались и все Виики, и с пустым и непустым балансом :wink:
Т.е. Тася неспеша прописывает свои карты в Більше
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 13:58

МС більше

Сегодня добавились в программу Б5 и Пудра.
Значит, со временем, всё добавится. :D
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 14:39

Re: ТАСКОМБАНК

Апдейт по давней проблеме, когда после оплат коммуналки через приложение Tas2U (что мобильным, что через web) был шанс получить отсутствие платежек или вообще потеряться платеж.
После перехода на качественного провайдера ошибок больше ни разу пока не было, а это значит что ТАС не имеет функции автоматической корректировки ошибок или запроса повтора с мониторингом ошибок на этапе подтверждения платежа если хоть один пакет данных потерялся в отличие от других используемых мною банков (нигде больше проблема не повторялась).
Пользуясь случаем, передаю привет Укргнокому.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 23:28

del :oops:
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