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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 чер, 2020 08:51
clientage написав:
Ток Виики не принимают участие в Більше, баллы за 2 года потеряны
Седня таки подвязались и все Виики, и с пустым и непустым балансом
Т.е. Тася неспеша прописывает свои карты в Більше
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 27 чер, 2020 13:58
Сегодня добавились в программу Б5 и Пудра.
Значит, со временем, всё добавится.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 14:39
Апдейт по давней проблеме, когда после оплат коммуналки через приложение Tas2U (что мобильным, что через web) был шанс получить отсутствие платежек или вообще потеряться платеж.
После перехода на качественного провайдера ошибок больше ни разу пока не было, а это значит что ТАС не имеет функции автоматической корректировки ошибок или запроса повтора с мониторингом ошибок на этапе подтверждения платежа если хоть один пакет данных потерялся в отличие от других используемых мною банков (нигде больше проблема не повторялась).
Пользуясь случаем, передаю привет Укргнокому.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Додано: Пон 29 чер, 2020 23:28
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Додано: Вів 30 чер, 2020 11:04
Снимал с Вики свои и случайно провел повторно операцию. Сняли с кредитных. Как теперь загасится с наименьшими потерями? Через два дня, когда пройдет по счету? Или сегодня попробовать?
Размер имеет значение.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 11:27
2XL написав:
Снимал с Вики свои и случайно провел повторно операцию. Сняли с кредитных. Как теперь загасится с наименьшими потерями? Через два дня, когда пройдет по счету? Или сегодня попробовать?
Никак. У данной карты 2 гривневых счёта: кредитный и дебетовый. После пополнения карты перераспределения средств для блокированных сумм не будет.
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Kevin
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Додано: Вів 30 чер, 2020 12:25
Оплата замовлення на prom.ua через промОплата проходить як переказ, в результаті я заплатив 7% комісії з кредитних коштів П'ятірки замість очікуваного 1% кешбеку.
Запитання на майбутнє: я не глянув що було написано у вікні авторизації платежу через SMS і тупо вбив код. Там дана комісія вказується?
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Rebel
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Додано: Вів 30 чер, 2020 12:27
Rebel
А зачем вы держите лимит на переводы для этой карты, отличным от 1?
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Vorlon
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Додано: Вів 30 чер, 2020 12:31
Дякую. Пішов фіксити.
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