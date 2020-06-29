Уже на Моне
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 чер, 2020 13:59
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 30 чер, 2020 14:31
Re: ТАСКОМБАНК
Неожиданно провели субботние траты сегодня. Когда кэшбэк начислят? В 21-00? И надо сразу инициировать вывод, что бы не сгорел?
Додано: Вів 30 чер, 2020 15:34
8. Організатор о 18:00 кожного першого робочого дня першого місяця кварталу
(січень, квітень, липень, жовтень) списує суму всіх Бонусів, що були нараховані Клієнту
на його Бонусний рахунок за період дії Програми, але не були виплачені Учасником на
свій картковий рахунок через систему ІБ «TAS2U».
Додано: Вів 30 чер, 2020 16:42
Додано: Вів 30 чер, 2020 18:09
Додано: Вів 30 чер, 2020 18:22
Re: ТАСКОМБАНК
Получается в четверг узнаю сумму и погашу полностью
Размер имеет значение.
Додано: Вів 30 чер, 2020 18:23
Тож хороший вар-т, но меньше 500грн там не пополняется, ну и лежать потом почти месяц...
...последний
... делайте хоть что-нибудь!
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