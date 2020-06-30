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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 чер, 2020 13:59
Ferlakur написав:
Кешбек по Вике подвезли.
Уже на Моне
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 30 чер, 2020 14:31
Неожиданно провели субботние траты сегодня. Когда кэшбэк начислят? В 21-00? И надо сразу инициировать вывод, что бы не сгорел?
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lel
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Додано: Вів 30 чер, 2020 15:34
lel написав:
Неожиданно провели субботние траты сегодня. Когда кэшбэк начислят? В 21-00? И надо сразу инициировать вывод, что бы не сгорел?
8. Організатор о 18:00 кожного першого робочого дня першого місяця кварталу
(січень, квітень, липень, жовтень) списує суму всіх Бонусів, що були нараховані Клієнту
на його Бонусний рахунок за період дії Програми, але не були виплачені Учасником на
свій картковий рахунок через систему ІБ «TAS2U».
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Rimlyanin1
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Додано: Вів 30 чер, 2020 16:42
lel написав:
Неожиданно провели субботние траты сегодня. Когда кэшбэк начислят? В 21-00? И надо сразу инициировать вывод, что бы не сгорел?
У меня последние по каким насчитан кешбек за 20 число. 23-27 пусто.
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pavyak
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Додано: Вів 30 чер, 2020 18:09
clientage написав: Ferlakur написав:
Кешбек по Вике подвезли.
Уже на Моне
Зачем на Моне? На прибутковом под 19%
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Amid
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Додано: Вів 30 чер, 2020 18:22
Kevin написав: 2XL написав:
Снимал с Вики свои и случайно провел повторно операцию. Сняли с кредитных. Как теперь загасится с наименьшими потерями? Через два дня, когда пройдет по счету? Или сегодня попробовать?
Никак. У данной карты 2 гривневых счёта: кредитный и дебетовый. После пополнения карты перераспределения средств для блокированных сумм не будет.
Получается в четверг узнаю сумму и погашу полностью
Размер имеет значение.
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2XL
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Додано: Вів 30 чер, 2020 18:23
Amid написав: clientage написав: Ferlakur написав:
Кешбек по Вике подвезли.
Уже на Моне
Зачем на Моне? На прибутковом под 19%
Тож хороший вар-т, но меньше 500грн там не пополняется, ну и лежать потом почти месяц...
...последний
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 30 чер, 2020 21:40
pavyak написав: lel написав:
Неожиданно провели субботние траты сегодня. Когда кэшбэк начислят? В 21-00? И надо сразу инициировать вывод, что бы не сгорел?
У меня последние по каким насчитан кешбек за 20 число. 23-27 пусто.
В 21-14 появился кэшбэк. Нажал вывод- операция в обработке. Несколько грн- дело принципа.
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lel
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Додано: Вів 30 чер, 2020 22:51
Час-полтора назад проверял кешбечный счет, был 0. Сейчас появились деньги. При попытке вывести выдает ошибку. Отакої...
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Клиент_
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Додано: Вів 30 чер, 2020 23:02
Клиент_ написав:Час-полтора назад проверял кешбечный счет, был 0. Сейчас появились деньги. При попытке вывести выдает ошибку. Отакої...
Тоже самое после появления кешбека вывод не работает
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anis
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