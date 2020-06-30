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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3457345834593460

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 208
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 23:03

Клиент_
Завтра выведите - куда спешить?
Vorlon
 
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Подякував: 416 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 23:22

Re: ТАСКОМБАНК

Уже прошло
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anis
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Повідомлень: 2366
З нами з: 22.11.15
Подякував: 103 раз.
Подякували: 78 раз.
 
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  #<1 ... 3457345834593460
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