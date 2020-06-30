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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3457345834593460

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 208
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 23:03

Клиент_
Завтра выведите - куда спешить?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 23:22

Re: ТАСКОМБАНК

Уже прошло
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 09:13

Re: ТАСКОМБАНК

В нас на форуме был представитель данного банка, или "уже был"?
Вопрос такой: вчера закончился срок действия "В5", сегодня уже на дало расчитаться в магазине. Вопрос такой: Вроде как Национальный банк "пообещал", что кредитки, срок которых заканчивается в период карантина продляются (по сроку действия) на 3 или 2 месяца?... Или я что-то напутал?
По звонку на "горячую линию" ТАСкомбанка оператор сказала: меняйте карту, эта уже не будет работать! Карта основная (не дополнительная) стоимость замены по срокам -50грн. На мгновенную - хоть сегодня, на именную через 8-10 дней, после подачи заявки! Я по своей "затурканности" считал, что замена основной карты по срокам - бесплатна. Ан нет, компетентный специалист ведушего банка опроверг мое заблуждение.
Потому и спрашивал представителя банка, или того кто в теме. Спасибо за ответ.
P22
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 10:07

Re: ТАСКОМБАНК

Ставки по депозитам с 01.07. :)
https://tascombank.ua/files/Usloviadep_01.07.2020.pdf
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 10:48

ramzes4 еще чуть и будут отрицательные :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН КоКо Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 10:54

Re: ТАСКОМБАНК

  P22 написав:Потому и спрашивал представителя банка, или того кто в теме.
P22, в тарифах пункт 1.2.3
https://tascombank.ua/files/Taryfy_pake ... 062020.pdf
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 12:16

То есть если накешбечить в конце квартала, то большая вероятность эти деньги не получить?
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 12:50

Re: ТАСКОМБАНК

гуляйполе написав:То есть если накешбечить в конце квартала, то большая вероятность эти деньги не получить?
Тут каждый квартал война за кешбек идёт у всех свинорылов.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 13:13

война?
просто еще один повод потрепаться :)
v57
 
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