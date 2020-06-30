Додано: Сер 01 лип, 2020 09:13

В нас на форуме был представитель данного банка, или "уже был"?

Вопрос такой: вчера закончился срок действия "В5", сегодня уже на дало расчитаться в магазине. Вопрос такой: Вроде как Национальный банк "пообещал", что кредитки, срок которых заканчивается в период карантина продляются (по сроку действия) на 3 или 2 месяца?... Или я что-то напутал?

По звонку на "горячую линию" ТАСкомбанка оператор сказала: меняйте карту, эта уже не будет работать! Карта основная (не дополнительная) стоимость замены по срокам -50грн. На мгновенную - хоть сегодня, на именную через 8-10 дней, после подачи заявки! Я по своей "затурканности" считал, что замена основной карты по срокам - бесплатна. Ан нет, компетентный специалист ведушего банка опроверг мое заблуждение.

Потому и спрашивал представителя банка, или того кто в теме. Спасибо за ответ.