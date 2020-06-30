ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 чер, 2020 23:03
Клиент_ Завтра выведите - куда спешить?
Vorlon
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Додано: Вів 30 чер, 2020 23:22
Уже прошло
Оформи карту по ссылке и получи:
+100/50 грн - КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке http://lx4.me/c/5UKpFtfX +55 грн - в Sportbanke https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ +50 грн - в monobankе https://monobank.ua/r/iUW8 к бонусу на депозит! Промокод - +50 грн на 26OKYG5 https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Повідомлень: 2368
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Додано: Сер 01 лип, 2020 09:13
В нас на форуме был представитель данного банка, или "уже был"?
Вопрос такой: вчера закончился срок действия "В5", сегодня уже на дало расчитаться в магазине. Вопрос такой: Вроде как Национальный банк "пообещал", что кредитки, срок которых заканчивается в период карантина продляются (по сроку действия) на 3 или 2 месяца?... Или я что-то напутал? По звонку на "горячую линию" ТАСкомбанка оператор сказала: меняйте карту, эта уже не будет работать! Карта основная (не дополнительная) стоимость замены по срокам -50грн. На мгновенную - хоть сегодня, на именную через 8-10 дней, после подачи заявки! Я по своей "затурканности" считал, что замена основной карты по срокам - бесплатна. Ан нет, компетентный специалист ведушего банка опроверг мое заблуждение. Потому и спрашивал представителя банка, или того кто в теме. Спасибо за ответ.
P22
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Додано: Сер 01 лип, 2020 10:07
55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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1
Додано: Сер 01 лип, 2020 10:48
ramzes4
еще чуть и будут отрицательные
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН КоКо Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 1547
З нами з: 08.04.14
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Додано: Сер 01 лип, 2020 10:54
P22 написав:
Потому и спрашивал представителя банка, или того кто в теме.
P22, в тарифах пункт 1.2.3
https://tascombank.ua/files/Taryfy_pake ... 062020.pdf
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Повідомлень: 2085
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Додано: Сер 01 лип, 2020 12:16
То есть если накешбечить в конце квартала, то большая вероятность эти деньги не получить?
гуляйполе
Повідомлень: 318
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Подякував: 79 раз.
Подякували: 88 раз.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 12:50
гуляйполе написав:То есть если накешбечить в конце квартала, то большая вероятность эти деньги не получить?
Тут каждый квартал война за кешбек идёт у всех свинорылов.
Оформи карту по ссылке и получи:
+100/50 грн - КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке http://lx4.me/c/5UKpFtfX +55 грн - в Sportbanke https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ +50 грн - в monobankе https://monobank.ua/r/iUW8 к бонусу на депозит! Промокод - +50 грн на 26OKYG5 https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Повідомлень: 2368
З нами з: 22.11.15
Подякував: 103 раз.
Подякували: 78 раз.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 13:13
война?
просто еще один повод потрепаться
v57
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