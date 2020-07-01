RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3458345934603461

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 208
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 14:31

гуляйполе Вероятность всегда имеет место быть. Но я свои 777 сегодня исправно к обедне вывел.
Дядя Дима
Аватар користувача
 
Повідомлень: 647
З нами з: 29.11.16
Подякував: 294 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:19

  KVV написав:Пошта Justine, який МСС у відділеннях?
Цікавить чи є сенс платити там В5/Вікою.

MCC не подскажу, но по Б5 начислили 1%.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 536
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1505 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:38

  ramzes4 написав:Ставки по депозитам с 01.07. :)
https://tascombank.ua/files/Usloviadep_01.07.2020.pdf

и стрелочку-пополнялку для Акционных отключили в приложении. утром еще была, причем исправленная, в которой уже не было ограничения 2кратным первонач. взносом.
Клиент_
 
Повідомлень: 158
З нами з: 25.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:47

А капитализированные проценты по Ощадному тоже надо мариновать один банковский день, или можно забирать сразу?
Ferlakur
 
Повідомлень: 3431
З нами з: 14.10.08
Подякував: 202 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 20:52

может кто знает , подскажите - у "mothercare" в Лавине МСС под одежду попадает (расчет Пудрой) или проходит как детские товары ?
lincoln2
 
Повідомлень: 623
З нами з: 05.02.11
Подякував: 75 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 22:12

Re: ТАСКОМБАНК

Rimlyanin1 написав:
  lel написав:Неожиданно провели субботние траты сегодня. Когда кэшбэк начислят? В 21-00? И надо сразу инициировать вывод, что бы не сгорел?


8. Організатор о 18:00 кожного першого робочого дня першого місяця кварталу
(січень, квітень, липень, жовтень) списує суму всіх Бонусів, що були нараховані Клієнту
на його Бонусний рахунок за період дії Програми, але не були виплачені Учасником на
свій картковий рахунок через систему ІБ «TAS2U».
Йопаный тазик, попал под раздачу
.......
Boundless
 
Повідомлень: 1765
З нами з: 12.02.08
Подякував: 87 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3458345934603461
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: George, melkh, sens, valya і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.