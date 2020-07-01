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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 лип, 2020 14:31
гуляйполе Вероятность всегда имеет место быть. Но я свои 777 сегодня исправно к обедне вывел.
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Дядя Дима
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Додано: Сер 01 лип, 2020 16:19
KVV написав:
Пошта Justine, який МСС у відділеннях?
Цікавить чи є сенс платити там В5/Вікою.
MCC не подскажу, но по Б5 начислили 1%.
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ramzes4
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Додано: Сер 01 лип, 2020 17:38
и стрелочку-пополнялку для Акционных отключили в приложении. утром еще была, причем исправленная, в которой уже не было ограничения 2кратным первонач. взносом.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 17:47
А капитализированные проценты по Ощадному тоже надо мариновать один банковский день, или можно забирать сразу?
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Ferlakur
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Додано: Сер 01 лип, 2020 20:52
может кто знает , подскажите - у "mothercare" в Лавине МСС под одежду попадает (расчет Пудрой) или проходит как детские товары ?
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Додано: Сер 01 лип, 2020 22:12
Rimlyanin1 написав: lel написав:
Неожиданно провели субботние траты сегодня. Когда кэшбэк начислят? В 21-00? И надо сразу инициировать вывод, что бы не сгорел?
8. Організатор о 18:00 кожного першого робочого дня першого місяця кварталу
(січень, квітень, липень, жовтень) списує суму всіх Бонусів, що були нараховані Клієнту
на його Бонусний рахунок за період дії Програми, але не були виплачені Учасником на
свій картковий рахунок через систему ІБ «TAS2U».
Йопаный тазик, попал под раздачу
.......
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