кто нить оплачивал посылки получаемые на Justin?
Интересует их МСС. особенно посылки от интертопа.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 15:38
Re: ТАСКОМБАНК
кто нить оплачивал посылки получаемые на Justin?
Интересует их МСС. особенно посылки от интертопа.
Додано: Чет 02 лип, 2020 19:45
Був у гостях у ТАСьки - забирав валюту: видали усе, що замовляв, але помітні зміни: на заміну у касі купюр майже не було, сказали, що привезли спеціально під мене, нових соток десь третина від видачі, решта - вінегрет різних років. Частину видали 50-ками. Жартів про літак не розуміють, кажуть, що до них з літаків не возять. Для порівняння, раніше у касі валюти було повно і можна було легко вибрати пристойні купюри. Також, за моїми спостереженнями ось уже 2 дні ТАСька не у лідерах з курсів онлайн-обміну. Відчувається якийсь нездоровий рух у банці чи я накручую і так співпало?
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