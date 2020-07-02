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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3459346034613462

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 208
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 15:38

Re: ТАСКОМБАНК

кто нить оплачивал посылки получаемые на Justin?
Интересует их МСС. особенно посылки от интертопа.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 19:45

Був у гостях у ТАСьки - забирав валюту: видали усе, що замовляв, але помітні зміни: на заміну у касі купюр майже не було, сказали, що привезли спеціально під мене, нових соток десь третина від видачі, решта - вінегрет різних років. Частину видали 50-ками. Жартів про літак не розуміють, кажуть, що до них з літаків не возять. Для порівняння, раніше у касі валюти було повно і можна було легко вибрати пристойні купюри. Також, за моїми спостереженнями ось уже 2 дні ТАСька не у лідерах з курсів онлайн-обміну. Відчувається якийсь нездоровий рух у банці чи я накручую і так співпало?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 22:19

Re: ТАСКОМБАНК

klug написав: Відчувається якийсь нездоровий рух у банці чи я накручую і так співпало?

На скільки нездоровий важко оцінити. З останніх змін також відмова видавати валюту в партнерсті з Монобанком.
Можливо справа не в цій конкретно банці, а взагалі в банківській сфері.
Рух точно є, а от в яку сторону покаже час.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 22:53

stryzhko
Мы все умрем :(
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 23:49

  klug написав:Був у гостях у ТАСьки - забирав валюту: видали усе, що замовляв, але помітні зміни: на заміну у касі купюр майже не було, сказали, що привезли спеціально під мене, нових соток десь третина від видачі, решта - вінегрет різних років. Частину видали 50-ками. Жартів про літак не розуміють, кажуть, що до них з літаків не возять. Для порівняння, раніше у касі валюти було повно і можна було легко вибрати пристойні купюри. Також, за моїми спостереженнями ось уже 2 дні ТАСька не у лідерах з курсів онлайн-обміну. Відчувається якийсь нездоровий рух у банці чи я накручую і так співпало?

Останнім часом з валютою в них дійсно якісь проблеми, курси також перестали радувати вже з тиждень десь, може головний казначей у відпустці чи взагалі звільнився.
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velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 02:12

  stryzhko написав:
klug написав: Відчувається якийсь нездоровий рух у банці чи я накручую і так співпало?

На скільки нездоровий важко оцінити. З останніх змін також відмова видавати валюту в партнерсті з Монобанком.
Можливо справа не в цій конкретно банці, а взагалі в банківській сфері.
Рух точно є, а от в яку сторону покаже час.


Так. Спокойно. У меня в этой шараге застряло небольшое годовое валютное депо. В конце сентября можно. :lol: :lol: :lol:


  velvet написав:Останнім часом з валютою в них дійсно якісь проблеми, курси також перестали радувати вже з тиждень десь, може головний казначей у відпустці чи взагалі звільнився.

Там просто завелось слишком много валютных свинорылов-менял - поэтому банка скорее всего просто адаптировалась к ним.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:02

  Alex2007 написав:
  stryzhko написав:
klug написав: Відчувається якийсь нездоровий рух у банці чи я накручую і так співпало?

На скільки нездоровий важко оцінити. З останніх змін також відмова видавати валюту в партнерсті з Монобанком.
Можливо справа не в цій конкретно банці, а взагалі в банківській сфері.
Рух точно є, а от в яку сторону покаже час.


Так. Спокойно. У меня в этой шараге застряло небольшое годовое валютное депо. В конце сентября можно. :lol: :lol: :lol:


  velvet написав:Останнім часом з валютою в них дійсно якісь проблеми, курси також перестали радувати вже з тиждень десь, може головний казначей у відпустці чи взагалі звільнився.

Там просто завелось слишком много валютных свинорылов-менял - поэтому банка скорее всего просто адаптировалась к ним.

Остались только две рабочие лошадки - Б5 и Пудра. :|
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:09

Re: ТАСКОМБАНК

Сегодня забрал Б5 именную, заказанную в прошлом году :)
Красивая, с красной магнитной полоской (как в сильпошной Восок-банка). Знал бы - забрал бы раньше)
Недавно в Билле видел как кассир на автомате приложила Плативку, а девушка такая: ее провести нужно.
Тасе бы кредлим наливать или хотя бы удаленно заявки принимать без посещения отделения и допроса, менять валютук без комиса да пейпасовые карты бесплатно выдавать - вернулись бы лицом к клиентам.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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