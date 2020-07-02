кто нить оплачивал посылки получаемые на Justin?
Интересует их МСС. особенно посылки от интертопа.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 лип, 2020 15:38
Re: ТАСКОМБАНК
кто нить оплачивал посылки получаемые на Justin?
Интересует их МСС. особенно посылки от интертопа.
Додано: Чет 02 лип, 2020 19:45
Був у гостях у ТАСьки - забирав валюту: видали усе, що замовляв, але помітні зміни: на заміну у касі купюр майже не було, сказали, що привезли спеціально під мене, нових соток десь третина від видачі, решта - вінегрет різних років. Частину видали 50-ками. Жартів про літак не розуміють, кажуть, що до них з літаків не возять. Для порівняння, раніше у касі валюти було повно і можна було легко вибрати пристойні купюри. Також, за моїми спостереженнями ось уже 2 дні ТАСька не у лідерах з курсів онлайн-обміну. Відчувається якийсь нездоровий рух у банці чи я накручую і так співпало?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 02 лип, 2020 22:19
Re: ТАСКОМБАНК
На скільки нездоровий важко оцінити. З останніх змін також відмова видавати валюту в партнерсті з Монобанком.
Можливо справа не в цій конкретно банці, а взагалі в банківській сфері.
Рух точно є, а от в яку сторону покаже час.
Додано: Чет 02 лип, 2020 22:53
stryzhko
Мы все умрем
Додано: Чет 02 лип, 2020 23:49
Останнім часом з валютою в них дійсно якісь проблеми, курси також перестали радувати вже з тиждень десь, може головний казначей у відпустці чи взагалі звільнився.
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 02:12
Так. Спокойно. У меня в этой шараге застряло небольшое годовое валютное депо. В конце сентября можно.
Там просто завелось слишком много валютных свинорылов-менял - поэтому банка скорее всего просто адаптировалась к ним.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:02
Остались только две рабочие лошадки - Б5 и Пудра.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:09
Re: ТАСКОМБАНК
Сегодня забрал Б5 именную, заказанную в прошлом году
Красивая, с красной магнитной полоской (как в сильпошной Восок-банка). Знал бы - забрал бы раньше)
Недавно в Билле видел как кассир на автомате приложила Плативку, а девушка такая: ее провести нужно.
Тасе бы кредлим наливать или хотя бы удаленно заявки принимать без посещения отделения и допроса, менять валютук без комиса да пейпасовые карты бесплатно выдавать - вернулись бы лицом к клиентам.
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