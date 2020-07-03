Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:34

Добрый день. С удивлением пролистывая свои операции в TAS2u заметила, что ряд операций пролетели мимо кешбэка. Ранее была такая ситуация с розеткой при оплате онлайн. Тогда по звонку на поддержку мне обьяснили, что транзакция прошла как блокировка суммы и мне в ручном режиме доначислят и в целом это собираются пофиксить. Сегодня же позвонив на гарячую линию оператор мне ответил - что мол так было всегда (о каком то фиксе и речи нет), они в ручную создают заявки на доначисление если первичная операция проходит как блокировка (приавторизация). Честно говоря моему удивлению нет предела ибо блокировка происходит не только при оплате онлайн у розетки, но и в том числе например у Алиэкспресс. Возможно представитель банка или кто то из активных пользователей, может как то прокомментировать данную ситуацию ибо честно говоря тратить время на доначисления 5 гривен в цепочке- оформление заявки поддержкой, потом службой которая это проверяет и создавая ручную проводку - мягко говоря не технологично и выглядит как monkey job. Возможно данную проблему все таки могут решить или ....