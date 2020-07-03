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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:34
Re: ТАСКОМБАНК
Добрый день. С удивлением пролистывая свои операции в TAS2u заметила, что ряд операций пролетели мимо кешбэка. Ранее была такая ситуация с розеткой при оплате онлайн. Тогда по звонку на поддержку мне обьяснили, что транзакция прошла как блокировка суммы и мне в ручном режиме доначислят и в целом это собираются пофиксить. Сегодня же позвонив на гарячую линию оператор мне ответил - что мол так было всегда (о каком то фиксе и речи нет), они в ручную создают заявки на доначисление если первичная операция проходит как блокировка (приавторизация). Честно говоря моему удивлению нет предела ибо блокировка происходит не только при оплате онлайн у розетки, но и в том числе например у Алиэкспресс. Возможно представитель банка или кто то из активных пользователей, может как то прокомментировать данную ситуацию ибо честно говоря тратить время на доначисления 5 гривен в цепочке- оформление заявки поддержкой, потом службой которая это проверяет и создавая ручную проводку - мягко говоря не технологично и выглядит как monkey job. Возможно данную проблему все таки могут решить или ....
Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:49
limochka_w8 Это нюанс банка, а сотрудничать с ним или нет - решать вам. В этой ветке полно таких жалоб.
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:44
Нюанс на стику банка та мерчанта. Розетка робить якусь не зовсім звичайну передавторизацію (мінімізуючи свої витрати), а ТАС її криво обробляє, мінімізуючи витрати на ІТ. Я особисто не помічав масових проблем з кешбеком, якщо ліньки заморочуватися з підтримкою, то для таких хитрих мерчантів краще просто використовувати іншу картку, ще й вигідніше буде, якщо мова про онлайн-купівлю.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 19:21
Есть ещё и настоящая коняка - Вика )
Додано: П'ят 03 лип, 2020 19:32
Re: ТАСКОМБАНК
Це просто Тася лінью мається.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:25
limochka_w8
Решайте кардинально, юзайте NewCard от Укрсиба с 5% чистоганом
Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:21
ukrprom2014
Жаль, недолго осталось, месяцев 11, но там, глядишь, и О-карту подвезут
Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:53
Додано: Суб 04 лип, 2020 11:12
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