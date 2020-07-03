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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:34

Re: ТАСКОМБАНК

Добрый день. С удивлением пролистывая свои операции в TAS2u заметила, что ряд операций пролетели мимо кешбэка. Ранее была такая ситуация с розеткой при оплате онлайн. Тогда по звонку на поддержку мне обьяснили, что транзакция прошла как блокировка суммы и мне в ручном режиме доначислят и в целом это собираются пофиксить. Сегодня же позвонив на гарячую линию оператор мне ответил - что мол так было всегда (о каком то фиксе и речи нет), они в ручную создают заявки на доначисление если первичная операция проходит как блокировка (приавторизация). Честно говоря моему удивлению нет предела ибо блокировка происходит не только при оплате онлайн у розетки, но и в том числе например у Алиэкспресс. Возможно представитель банка или кто то из активных пользователей, может как то прокомментировать данную ситуацию ибо честно говоря тратить время на доначисления 5 гривен в цепочке- оформление заявки поддержкой, потом службой которая это проверяет и создавая ручную проводку - мягко говоря не технологично и выглядит как monkey job. Возможно данную проблему все таки могут решить или ....
limochka_w8
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:49

limochka_w8 Это нюанс банка, а сотрудничать с ним или нет - решать вам. В этой ветке полно таких жалоб.
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:44

  omb написав:limochka_w8 Это нюанс банка, а сотрудничать с ним или нет - решать вам. В этой ветке полно таких жалоб.

Нюанс на стику банка та мерчанта. Розетка робить якусь не зовсім звичайну передавторизацію (мінімізуючи свої витрати), а ТАС її криво обробляє, мінімізуючи витрати на ІТ. Я особисто не помічав масових проблем з кешбеком, якщо ліньки заморочуватися з підтримкою, то для таких хитрих мерчантів краще просто використовувати іншу картку, ще й вигідніше буде, якщо мова про онлайн-купівлю.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 19:21

  rollo написав:Остались только две рабочие лошадки - Б5 и Пудра. :|

Есть ещё и настоящая коняка - Вика )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 19:32

Re: ТАСКОМБАНК

  klug написав:Розетка робить якусь не зовсім звичайну передавторизацію...
Це просто Тася лінью мається.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:25

limochka_w8
Решайте кардинально, юзайте NewCard от Укрсиба с 5% чистоганом :)
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:21

ukrprom2014
Жаль, недолго осталось, месяцев 11, но там, глядишь, и О-карту подвезут
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 22:53

  mustbe написав:
  rollo написав:Остались только две рабочие лошадки - Б5 и Пудра. :|

Есть ещё и настоящая коняка - Вика )

Уже не дают такую коняку. А без лимиту такая коняка не нужна.
Сдал на мясокомбинат. :x
rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 11:12

  ramzes4 написав:
  KVV написав:Пошта Justine, який МСС у відділеннях?
Цікавить чи є сенс платити там В5/Вікою.

MCC не подскажу, но по Б5 начислили 1%.


а у таськи не видно мсс что ли?
mephala
 
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mephala не видно - надо звонить в кц
Кассандра
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