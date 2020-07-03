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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 лип, 2020 00:37
klug Это не только Розетка. Сегодня была одна такая транзакия с Аликом, а транзакция которая меня заставила обратиться этот был онлайн магазин Asos. Опять таки - по операциям указано, что просто блокировка - это очень распространненое явления впринципе. Также мне не совсем понятна такая ситуация с именно с ТАС, посокльку они начисляют на счет именно по факту списания денег, поэтому - что мешает им начислить кешбэк после списания - если была первичная блокировка - остаеться для меня загадкой....
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limochka_w8
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Додано: Суб 04 лип, 2020 00:43
ukrprom2014 Спасибо за наводку. Имея счет СПД в укрсибе, не знала о такой карте для физиков...
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limochka_w8
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Додано: Суб 04 лип, 2020 11:12
ramzes4 написав: KVV написав:
Пошта Justine, який МСС у відділеннях?
Цікавить чи є сенс платити там В5/Вікою.
MCC не подскажу, но по Б5 начислили 1%.
а у таськи не видно мсс что ли?
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mephala
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Додано: Суб 04 лип, 2020 11:20
mephala не видно - надо звонить в кц
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Кассандра
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Додано: Суб 04 лип, 2020 20:01
Коллеги, а можно в кассе таси пополнить налом чужую Б5?
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guntherhouse777
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