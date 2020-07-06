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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 00:37

klug Это не только Розетка. Сегодня была одна такая транзакия с Аликом, а транзакция которая меня заставила обратиться этот был онлайн магазин Asos. Опять таки - по операциям указано, что просто блокировка - это очень распространненое явления впринципе. Также мне не совсем понятна такая ситуация с именно с ТАС, посокльку они начисляют на счет именно по факту списания денег, поэтому - что мешает им начислить кешбэк после списания - если была первичная блокировка - остаеться для меня загадкой....
limochka_w8
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 00:43

ukrprom2014 Спасибо за наводку. Имея счет СПД в укрсибе, не знала о такой карте для физиков...
limochka_w8
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 11:12

  ramzes4 написав:
  KVV написав:Пошта Justine, який МСС у відділеннях?
Цікавить чи є сенс платити там В5/Вікою.

MCC не подскажу, но по Б5 начислили 1%.


а у таськи не видно мсс что ли?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 11:20

mephala не видно - надо звонить в кц
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 20:01

Коллеги, а можно в кассе таси пополнить налом чужую Б5?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 09:51

  mephala написав:
  KVV написав:
  mephala написав:кто нить оплачивал посылки получаемые на Justin?
Интересует их МСС. особенно посылки от интертопа.

Сьогодні платив там наложку з магазину інструментів, В5 дала 1% КБ.

ІМХО, МСС однаковий для всіх.

Вперше побачив термінал банка Восток.


так а який саме МСС зможете сказати?


Вияснив
Justin - MCC 4215
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 11:03

  guntherhouse777 написав:Коллеги, а можно в кассе таси пополнить налом чужую Б5?

В такому разі касир попросить паспорт власника рахунку.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 09:38

Народ, в группе на ФБ активно обсуждается маленькая "шалость" ТАСа: многим, как оказалось, за операции 22.06.-23.06. не капнул кешбэк. Есть те, кому за июнь не упала сумма по Вике.
В общем, проверяйте, сверяйте. ТАС жульничает по-мелкому.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 10:48

  Искатель написав:Народ, в группе на ФБ активно обсуждается маленькая "шалость" ТАСа: многим, как оказалось, за операции 22.06.-23.06. не капнул кешбэк. Есть те, кому за июнь не упала сумма по Вике.
В общем, проверяйте, сверяйте. ТАС жульничает по-мелкому.

Гарячка каже, що з 12.06. було внесено зміни до бонусної програми і МСС 4900 тепер всьо.

За 11.06. кб нарахований
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:23

Re: ТАСКОМБАНК

KVV, так зміни з 16.07.20:
https://tascombank.ua/news/zminy-za-pro ... 0011d4ed4d
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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