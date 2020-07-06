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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 лип, 2020 11:35
MASolomko, це зміни по В5/Пудрі і решті кредиток, а у Віки своя програма.
Попросив надати змінену програму Віки - взяли паузу.
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KVV
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Додано: Вів 07 лип, 2020 11:38
KVV
А разве по WC вообще были анонсированы изменения?
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Vorlon
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Додано: Вів 07 лип, 2020 11:56
Искатель написав:
Народ, в группе на ФБ активно обсуждается маленькая "шалость" ТАСа: многим, как оказалось, за операции 22.06.-23.06. не капнул кешбэк. Есть те, кому за июнь не упала сумма по Вике.
В общем, проверяйте, сверяйте. ТАС жульничает по-мелкому.
Не начислили по всем операциям за 22.06 по Б5. Дето в конце июня подавал заявку через кал-центр. Только что перезвонили, сказали уже начислен. Проверил — есть.
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Ferlakur
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Додано: Вів 07 лип, 2020 11:56
KVV Платил Виикой в этом месяце комуналь. МСС 4900. В смс кэшбек виден. Но выплатят ли раньше 31.07.20 узнать не получится
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Вів 07 лип, 2020 12:02
Ferlakur написав: Искатель написав:
Народ, в группе на ФБ активно обсуждается маленькая "шалость" ТАСа: многим, как оказалось, за операции 22.06.-23.06. не капнул кешбэк. Есть те, кому за июнь не упала сумма по Вике.
В общем, проверяйте, сверяйте. ТАС жульничает по-мелкому.
Не начислили по всем операциям за 22.06 по Б5. Дето в конце июня подавал заявку через кал-центр. Только что перезвонили, сказали уже начислен. Проверил — есть.
Подтверждаю - у меня по Б5 неожиданно пропало порядка 70 грн. с копейками кэшбека. Уверен что он обязан был быть, но 1 июля его почему-то не оказалось. Вычислить за какое число не начислили не смог, поскольку одинаковые суммы повторялись в июне 7 раз. 22 июня ничего не платил, но был платеж 21. Час назад в выписке по кэшбеку в начисленных появилась именно недостающая сумма
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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- Подякували: 1044 раз.
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