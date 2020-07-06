RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3462346334643465

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:35

MASolomko, це зміни по В5/Пудрі і решті кредиток, а у Віки своя програма.

Попросив надати змінену програму Віки - взяли паузу.
KVV
 
Повідомлень: 463
З нами з: 29.11.18
Подякував: 22 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:38

KVV
А разве по WC вообще были анонсированы изменения? :?
Vorlon
 
Повідомлень: 8505
З нами з: 14.06.13
Подякував: 417 раз.
Подякували: 868 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:56

  Искатель написав:Народ, в группе на ФБ активно обсуждается маленькая "шалость" ТАСа: многим, как оказалось, за операции 22.06.-23.06. не капнул кешбэк. Есть те, кому за июнь не упала сумма по Вике.
В общем, проверяйте, сверяйте. ТАС жульничает по-мелкому.

Не начислили по всем операциям за 22.06 по Б5. Дето в конце июня подавал заявку через кал-центр. Только что перезвонили, сказали уже начислен. Проверил — есть.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3432
З нами з: 14.10.08
Подякував: 202 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 11:56

KVV Платил Виикой в этом месяце комуналь. МСС 4900. В смс кэшбек виден. Но выплатят ли раньше 31.07.20 узнать не получится
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4677
З нами з: 20.03.15
Подякував: 82 раз.
Подякували: 1044 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 12:02

  Ferlakur написав:
  Искатель написав:Народ, в группе на ФБ активно обсуждается маленькая "шалость" ТАСа: многим, как оказалось, за операции 22.06.-23.06. не капнул кешбэк. Есть те, кому за июнь не упала сумма по Вике.
В общем, проверяйте, сверяйте. ТАС жульничает по-мелкому.

Не начислили по всем операциям за 22.06 по Б5. Дето в конце июня подавал заявку через кал-центр. Только что перезвонили, сказали уже начислен. Проверил — есть.

Подтверждаю - у меня по Б5 неожиданно пропало порядка 70 грн. с копейками кэшбека. Уверен что он обязан был быть, но 1 июля его почему-то не оказалось. Вычислить за какое число не начислили не смог, поскольку одинаковые суммы повторялись в июне 7 раз. 22 июня ничего не платил, но был платеж 21. Час назад в выписке по кэшбеку в начисленных появилась именно недостающая сумма
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4677
З нами з: 20.03.15
Подякував: 82 раз.
Подякували: 1044 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3462346334643465
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alex_TT, Alien, Ferlakur, Flamingo, Hemi, ingtrans, jump і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8668)
07.07.2020 12:08
EximBonus Bot (1645)
07.07.2020 12:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.