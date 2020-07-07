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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 лип, 2020 09:23
Re: ТАСКОМБАНК
По Пудре по операции 22/06/20 не был начислен кешбек. На горячку за 3 недели было штук 5 обращений. Вчера наконец начислили.
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100 подарок кредитКОКО + 100грн за первую оплату от 100грн или 50грн дебетКОКО. Кешбек 07/20 кафе та ресторани-6%, одяг та взуття-8%, спорт та фітнес-12% На остаток своих 15%\12% Монобанк подарок 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA
Додано: Сер 08 лип, 2020 09:59
Spring
Конец - делу венец. В этой банке можно добиться правильного результата.
Додано: Сер 08 лип, 2020 10:07
Пришло сообщение в Viber с просьбой подойти в отделение для актуализации клиентских данных. Иначе с 1 августа доступ к счетам может быть ограничен.
Схожу - как раз будет повод закрыть Пластинку. За много лет так ни разу и не воспользовался...
Додано: Сер 08 лип, 2020 10:17
Vorlon
По нормативам НБУ нужно 1 раз в год актуализировать данные.
Или когда фото в паспорт по возрасту вклеил.
Но чтоб прям доступ закрыли к счетам - маловероятно.
Додано: Сер 08 лип, 2020 10:20
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