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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3463346434653466

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 09:23

Re: ТАСКОМБАНК

По Пудре по операции 22/06/20 не был начислен кешбек. На горячку за 3 недели было штук 5 обращений. Вчера наконец начислили.
http://lx4.me/c/BruGAiHB
100 подарок кредитКОКО + 100грн за первую оплату от 100грн или 50грн дебетКОКО. Кешбек 07/20 кафе та ресторани-6%, одяг та взуття-8%, спорт та фітнес-12% На остаток своих 15%\12% Монобанк подарок 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA
Spring
 
Повідомлень: 131
З нами з: 04.02.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 09:59

Spring
Конец - делу венец. В этой банке можно добиться правильного результата.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлень: 1789
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 111 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 10:07

Пришло сообщение в Viber с просьбой подойти в отделение для актуализации клиентских данных. Иначе с 1 августа доступ к счетам может быть ограничен.

Схожу - как раз будет повод закрыть Пластинку. За много лет так ни разу и не воспользовался...
Vorlon
 
Повідомлень: 8510
З нами з: 14.06.13
Подякував: 417 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 10:17

Vorlon
По нормативам НБУ нужно 1 раз в год актуализировать данные.
Или когда фото в паспорт по возрасту вклеил.
Но чтоб прям доступ закрыли к счетам - маловероятно.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1789
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 111 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 10:20

  ukrprom2014 написав:По нормативам НБУ нужно 1 раз в год актуализировать данные.

Та нет - там в зависимости от группы опасности клиента или как там оно правильно называется... Может быть и 2, и 3 года. Последний раз был в 2018-ом с заменой карт по сроку.
Vorlon
 
Повідомлень: 8510
З нами з: 14.06.13
Подякував: 417 раз.
Подякували: 869 раз.
 
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  #<1 ... 3463346434653466
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