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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 лип, 2020 09:23
По Пудре по операции 22/06/20 не был начислен кешбек. На горячку за 3 недели было штук 5 обращений. Вчера наконец начислили.
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Spring
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Додано: Сер 08 лип, 2020 09:59
Spring
Конец - делу венец. В этой банке можно добиться правильного результата.
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ukrprom2014
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Додано: Сер 08 лип, 2020 10:07
Пришло сообщение в Viber с просьбой подойти в отделение для актуализации клиентских данных. Иначе с 1 августа доступ к счетам может быть ограничен.
Схожу - как раз будет повод закрыть Пластинку. За много лет так ни разу и не воспользовался...
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Vorlon
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Додано: Сер 08 лип, 2020 10:17
Vorlon
По нормативам НБУ нужно 1 раз в год актуализировать данные.
Или когда фото в паспорт по возрасту вклеил.
Но чтоб прям доступ закрыли к счетам - маловероятно.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
- -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
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ukrprom2014
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Додано: Сер 08 лип, 2020 10:20
ukrprom2014 написав:
По нормативам НБУ нужно 1 раз в год актуализировать данные.
Та нет - там в зависимости от группы опасности клиента или как там оно правильно называется... Может быть и 2, и 3 года. Последний раз был в 2018-ом с заменой карт по сроку.
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Vorlon
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Додано: Сер 08 лип, 2020 11:04
ol_zy написав:
В прошлом платил 15 и 16 числа коммуналку викой - кэшбэк был в полном объеме.
Схоже, що проблема з нарахуванням кб тільки за 22.06.
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KVV
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Додано: Сер 08 лип, 2020 11:15
по карте викенд не приходят смс коды потдтвержения для оплаты в инете. Горячка говорит что сервис не запрашивает код, хотя сам сервис показывает окно с 3д секюре, и сразу отлуп. Сам сервис пользовал много раз, все было ок. Сегодня поломали что то в тазике. Горячка как всегда на высоте (
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yoggik
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Додано: Сер 08 лип, 2020 11:35
ukrprom2014 написав:Vorlon
По нормативам НБУ нужно 1 раз в год актуализировать данные.
Или когда фото в паспорт по возрасту вклеил.
Но чтоб прям доступ закрыли к счетам - маловероятно.
Мне Приват блокировал. Причем требовал ксерокопию идентификационного, хотя он уж точно не успеет поменяться за несколько лет. Так что, допускаю, и Таська может ограничить доступ.
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Славик
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Додано: Сер 08 лип, 2020 12:01
yoggik с 11-36 по 11-47 - 2 платежа Виикой и 4 - Б5 - все смс приходили за секунды - платежи уходили тоже. Может что-то не так с сервисом, который вы используете?
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50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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