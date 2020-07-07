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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 лип, 2020 13:38
V2 о каких смс-ках речь? 3д-секьюре еще до обеда ходили как обычно. А об уведомлениях про совершенные операции - давно не ходят - приходят пуши в аппку.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Сер 08 лип, 2020 13:42
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Сер 08 лип, 2020 13:47
Та нормально шлють смс, якщо не знаходять встановленого додатку за номером клієнта.
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його. Развалинами ВТБ удовлетворен
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