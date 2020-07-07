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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3464346534663467

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 13:38

V2 о каких смс-ках речь? 3д-секьюре еще до обеда ходили как обычно. А об уведомлениях про совершенные операции - давно не ходят - приходят пуши в аппку.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 13:42

Re: ТАСКОМБАНК

  Flamingo написав:А об уведомлениях про совершенные операции - давно не ходят - приходят пуши в аппку.


Смс вже принципово не шлють?
V2
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 13:47

  V2 написав:
  Flamingo написав:А об уведомлениях про совершенные операции - давно не ходят - приходят пуши в аппку.


Смс вже принципово не шлють?


Та нормально шлють смс, якщо не знаходять встановленого додатку за номером клієнта.
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його. Развалинами ВТБ удовлетворен
Betis_ck
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 16:25

  Vorlon написав:
  ukrprom2014 написав:По нормативам НБУ нужно 1 раз в год актуализировать данные.

Та нет - там в зависимости от группы опасности клиента или как там оно правильно называется... Может быть и 2, и 3 года. Последний раз был в 2018-ом с заменой карт по сроку.

простые - раз в три года
высокорисковые - раз в год
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 16:26

  V2 написав:
  Flamingo написав:А об уведомлениях про совершенные операции - давно не ходят - приходят пуши в аппку.


Смс вже принципово не шлють?

только если удалить приложение с телефона :(
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