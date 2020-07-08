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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 лип, 2020 13:38
V2 о каких смс-ках речь? 3д-секьюре еще до обеда ходили как обычно. А об уведомлениях про совершенные операции - давно не ходят - приходят пуши в аппку.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Додано: Сер 08 лип, 2020 13:42
Flamingo написав:
А об уведомлениях про совершенные операции - давно не ходят - приходят пуши в аппку.
Смс вже принципово не шлють?
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V2
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Додано: Сер 08 лип, 2020 13:47
V2 написав: Flamingo написав:
А об уведомлениях про совершенные операции - давно не ходят - приходят пуши в аппку.
Смс вже принципово не шлють?
Та нормально шлють смс, якщо не знаходять встановленого додатку за номером клієнта.
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його. Развалинами ВТБ удовлетворен
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Додано: Сер 08 лип, 2020 16:25
Vorlon написав: ukrprom2014 написав:
По нормативам НБУ нужно 1 раз в год актуализировать данные.
Та нет - там в зависимости от группы опасности клиента или как там оно правильно называется... Может быть и 2, и 3 года. Последний раз был в 2018-ом с заменой карт по сроку.
простые - раз в три года
высокорисковые - раз в год
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Додано: Сер 08 лип, 2020 16:26
V2 написав: Flamingo написав:
А об уведомлениях про совершенные операции - давно не ходят - приходят пуши в аппку.
Смс вже принципово не шлють?
только если удалить приложение с телефона
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Додано: Сер 08 лип, 2020 22:57
KVV написав: ol_zy написав:
В прошлом платил 15 и 16 числа коммуналку викой - кэшбэк был в полном объеме.
Схоже, що проблема з нарахуванням кб тільки за 22.06.
Вы правы! Проверил выписку. В этот день была одна операция по В5 и одна по Пудре, кешбэк по этим операциям начислили вчера. На горячую линию не обращался!
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Додано: Чет 09 лип, 2020 08:27
В связи с грядущим покращенням:
когда последний день мобиль с Б5 пополнится с кешбеком ?
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mustbe
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Додано: Чет 09 лип, 2020 09:53
Доброго времени суток!
Сто лет не пополнял Вику извне. Освежите память, пожалуйста, в свете последних изменений: как правильно делать это бесплатно? На "Ощадный", потом завтра на Вику или есть другие варианты?
Карт для "толкания" по P2P - полно (весь набор).
Заранее огромное спасибо!
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Додано: Чет 09 лип, 2020 09:56
Самое простое - сэпнуть прямо на вику
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Додано: Чет 09 лип, 2020 09:57
mustbe написав:
Самое простое - сэпнуть прямо на вику
О, отличная мысль. Спасибо, сейчас так и сделаю.
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