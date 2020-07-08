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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 лип, 2020 09:58
mustbe написав:
В связи с грядущим покращенням:
когда последний день мобиль с Б5 пополнится с кешбеком ?
Шо за покращання?
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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ukrprom2014
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Додано: Чет 09 лип, 2020 10:18
Искатель написав:
Карт для "толкания" по P2P - полно (весь набор).
Так можно и толкнуть.
Смотря какие траты планируются, и наличие кредитного лимита.
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 09 лип, 2020 10:23
Вкладчик1234 написав: Искатель написав:
Карт для "толкания" по P2P - полно (весь набор).
Так можно и толкнуть.
Смотря какие траты планируются, и наличие кредитного лимита.
Доплатить коммуналку (так вышло, что по Нью-карду выбрал в этом месяце весь лимит). СЭП-нул, тем более, что час времени мне роли не играет.
Кредлимита нет по Вике (( В свое время не дали и... уже и не надеюсь.
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Додано: Чет 09 лип, 2020 10:30
Искатель написав:
Доплатить коммуналку (так вышло, что по Нью-карду выбрал в этом месяце весь лимит). СЭП-нул, тем более, что час времени мне роли не играет.
Кредлимита нет по Вике (( В свое время не дали и... уже и не надеюсь.
Ну раз уже сэпнули - то вопрос снят
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 09 лип, 2020 10:41
Fylhtq написав: KVV написав:
Схоже, що проблема з нарахуванням кб тільки за 22.06.
Вы правы! Проверил выписку. В этот день была одна операция по В5 и одна по Пудре, кешбэк по этим операциям начислили вчера. На горячую линию не обращался!
Тепер в гарячої лінії вже друга версія(перша нагадаю - ліпили про внесені зміни до програми Вікенд) - операції за 22.06. провелися тільки 07.07. і кб буде виплачений по ним 31.07.
Записуєм і перевіряємо.
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KVV
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Додано: Чет 09 лип, 2020 10:52
ukrprom2014 написав: mustbe написав:
В связи с грядущим покращенням:
когда последний день мобиль с Б5 пополнится с кешбеком ?
Шо за покращання?
Коммуна и мобила идут в исключения, и ещё пару других мсс
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STIGA
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