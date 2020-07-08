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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3465346634673468

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 09:58

  mustbe написав:В связи с грядущим покращенням:
когда последний день мобиль с Б5 пополнится с кешбеком ?

Шо за покращання?
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ukrprom2014
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Повідомлень: 1794
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 10:18

  Искатель написав:Карт для "толкания" по P2P - полно (весь набор).

Так можно и толкнуть.

Смотря какие траты планируются, и наличие кредитного лимита.
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 10:23

  Вкладчик1234 написав:
  Искатель написав:Карт для "толкания" по P2P - полно (весь набор).

Так можно и толкнуть.

Смотря какие траты планируются, и наличие кредитного лимита.

Доплатить коммуналку (так вышло, что по Нью-карду выбрал в этом месяце весь лимит). СЭП-нул, тем более, что час времени мне роли не играет.
Кредлимита нет по Вике (( В свое время не дали и... уже и не надеюсь.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 10:30

  Искатель написав:Доплатить коммуналку (так вышло, что по Нью-карду выбрал в этом месяце весь лимит). СЭП-нул, тем более, что час времени мне роли не играет.
Кредлимита нет по Вике (( В свое время не дали и... уже и не надеюсь.

Ну раз уже сэпнули - то вопрос снят :)
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 10:41

  Fylhtq написав:
  KVV написав:Схоже, що проблема з нарахуванням кб тільки за 22.06.

Вы правы! Проверил выписку. В этот день была одна операция по В5 и одна по Пудре, кешбэк по этим операциям начислили вчера. На горячую линию не обращался!

Тепер в гарячої лінії вже друга версія(перша нагадаю - ліпили про внесені зміни до програми Вікенд) - операції за 22.06. провелися тільки 07.07. і кб буде виплачений по ним 31.07.

Записуєм і перевіряємо.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 10:52

  ukrprom2014 написав:
  mustbe написав:В связи с грядущим покращенням:
когда последний день мобиль с Б5 пополнится с кешбеком ?

Шо за покращання?


Коммуна и мобила идут в исключения, и ещё пару других мсс
STIGA
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  #<1 ... 3465346634673468
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