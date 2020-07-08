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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 лип, 2020 16:19
omb написав:greenozon
приходишь в отделение, пишешь заявление на закрытие текущих счетов, предварительно сняв с них деньги и оформляешь новую карту с заветными 5% чистейшего онлайн кешбека
План геніальний, але не працює для ФОПів і зарплатників.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Чет 09 лип, 2020 16:35
klug написав: omb написав:greenozon
приходишь в отделение, пишешь заявление на закрытие текущих счетов, предварительно сняв с них деньги и оформляешь новую карту с заветными 5% чистейшего онлайн кешбека
План геніальний, але не працює для ФОПів і зарплатників.
Для ФОПов работает
ФОПа они рассматривают как юрлицо, так что достаточно чтобы не было счетов физлица
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Додано: Чет 09 лип, 2020 19:13
omb написав:
оформляешь новую карту с заветными 5% чистейшего онлайн кешбека
А через год что делать?
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Vorlon
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Додано: Чет 09 лип, 2020 19:47
Vorlon ждать продления или переоформить
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omb
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Додано: Чет 09 лип, 2020 19:49
omb написав:
переоформить
То есть закрыть счёт и заново открыть? И банк идёт на такое?
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Vorlon
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Додано: Чет 09 лип, 2020 20:07
Vorlon написав: omb написав:
переоформить
То есть закрыть счёт и заново открыть? И банк идёт на такое?
это фактически стандартная свинская процедура: закрыть что-то не нужное и открыть что-то нужное)
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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