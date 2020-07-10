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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3466346734683469

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 16:19

  omb написав:greenozon приходишь в отделение, пишешь заявление на закрытие текущих счетов, предварительно сняв с них деньги и оформляешь новую карту с заветными 5% чистейшего онлайн кешбека

План геніальний, але не працює для ФОПів і зарплатників.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 16:35

  klug написав:
  omb написав:greenozon приходишь в отделение, пишешь заявление на закрытие текущих счетов, предварительно сняв с них деньги и оформляешь новую карту с заветными 5% чистейшего онлайн кешбека

План геніальний, але не працює для ФОПів і зарплатників.


Для ФОПов работает :D ФОПа они рассматривают как юрлицо, так что достаточно чтобы не было счетов физлица
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 19:13

  omb написав:оформляешь новую карту с заветными 5% чистейшего онлайн кешбека

А через год что делать?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 19:47

Vorlon ждать продления или переоформить
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 19:49

  omb написав:переоформить

То есть закрыть счёт и заново открыть? И банк идёт на такое? :shock:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 20:07

  Vorlon написав:
  omb написав:переоформить

То есть закрыть счёт и заново открыть? И банк идёт на такое? :shock:


это фактически стандартная свинская процедура: закрыть что-то не нужное и открыть что-то нужное)
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 22:10

Re: ТАСКОМБАНК

  sens написав:и французы нарезают абонов-@физикOFF

Надо показать мамке % прироста клиентской базы и получить премии :)
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 08:43

Re: ТАСКОМБАНК

  omb написав:greenozon приходишь в отделение, пишешь заявление на закрытие текущих счетов, предварительно сняв с них деньги и оформляешь новую карту с заветными 5% чистейшего онлайн кешбека
Хмм, непотрібно чекати ~40 днів, можна в той самий день? :roll:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:09

extreme_lviv_ua да
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 22:41

  omb написав:greenozon приходишь в отделение, пишешь заявление на закрытие текущих счетов, предварительно сняв с них деньги и оформляешь новую карту с заветными 5% чистейшего онлайн кешбека


Кредитку Oney (Укрсиб + Ашан) тоже заставят закрыть, если захочу Newcard?
wildlynx
 
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