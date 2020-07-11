ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 лип, 2020 00:16
wildlynx написав:
Кредитку Oney (Укрсиб + Ашан) тоже заставят закрыть, если захочу Newcard?
вас никто ничего заставлять закрывать не будет
Вы сами можете проявлять инициативу, если захотите НЬЮ карту
З.Ы.
если у вас текущие счета - то их можно закрыть и в тот же день подать запрос на НЬЮ карт,
если у Вас карты - то очень возможно нужно будет ждать до 45 дней
(особенно если по картам были операции)
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса: https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Додано: Суб 11 лип, 2020 19:24
Началась непонятная хрень!
Весною во время короновирусной хреню, я в отделении которое на данный момет заерыто оформил смену финансового номера и заявление на повышеник лимита! Сейчас................. Фин номер старыый!!!!!!!!!!!!!!!\ Позвонить с фин номера незяяяяяяяяяяяяяяЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ!!!!!!!!!!!!! СМС незя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Что за ХНЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!!!!!!!!!!!! Поправку на пивас сейчас извините. Сегодня меня обрадовал vodafone на пару с банком!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vpchelko
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Додано: Суб 11 лип, 2020 19:30
СКОТИНЯКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
заявление с смене фин номера писал еще весною! зачем меня еше напрягать:::::::::::
vpchelko
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Додано: Суб 11 лип, 2020 19:31
vpchelko водавон захотел 5 грн.? это беспредел - Киевстар работает без пополнений, а водавон приходится кормить
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса: https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Додано: Нед 12 лип, 2020 14:32
Только что пришла в голову одна мысль, и решил ей поделиться, заодно совета спросить.
У меня карта Б5 - самая используемая (в комплекте с Пудрой жены), поэтому все время в минусе. Только что попалось на глаза, что по остатку своих средств на Б5 начисляют 10% годовых (от 100 грн). На Ощадный рахунок - 7%, а тут - 10%. По нынешним временам, очень неплохо, как для текущего счета. Теперь, собственно, вопрос: "А можно ли оформить еще одну Б5, без кредитного лимита?" Т.е. чтобы было две карты Б5 - одна будет как кредитка использоваться, а вторая - для хранения гривны?
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Додано: Нед 12 лип, 2020 14:36
Уже 7% давно.
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
DENVER_S
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Додано: Нед 12 лип, 2020 14:55
DENVER_S написав:
Уже 7% давно.
Да? Странно, потому что на сайте еще 10% пишут:
https://tascombank.ua/files/_dod_3_kred ... aterka.pdf
Искатель
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Додано: Нед 12 лип, 2020 15:08
у них очень давно бардак на сайте
с ТАС2Ю ссылки практически всегда на не актуальные тарифы
актуальные обычно находятся на оф. сайте в
разделе описания карт
а так можно оформить второй счёт Б5 и получать на текущий момент 7% за минусомс налогов.
только при оформление скажите что на новом счёте КЛ не нужен. а то установят и потом учёт усложняется.
также можно иметь и два счёта плативка в одной валюте.
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса: https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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