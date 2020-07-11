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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3468346934703471>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 00:16

Re: ТАСКОМБАНК

  wildlynx написав:Кредитку Oney (Укрсиб + Ашан) тоже заставят закрыть, если захочу Newcard?

вас никто ничего заставлять закрывать не будет
Вы сами можете проявлять инициативу, если захотите НЬЮ карту

З.Ы.
если у вас текущие счета - то их можно закрыть и в тот же день подать запрос на НЬЮ карт,
если у Вас карты - то очень возможно нужно будет ждать до 45 дней
(особенно если по картам были операции)
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 19:24

Re: ТАСКОМБАНК

Началась непонятная хрень!

Весною во время короновирусной хреню, я в отделении которое на данный момет заерыто оформил смену финансового номера и заявление на повышеник лимита!

Сейчас.................

Фин номер старыый!!!!!!!!!!!!!!!\
Позвонить с фин номера незяяяяяяяяяяяяяяЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ!!!!!!!!!!!!!
СМС незя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Что за ХНЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!!!!!!!!!!!!

Поправку на пивас сейчас извините. Сегодня меня обрадовал vodafone на пару с банком!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vpchelko
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 19:30

Re: ТАСКОМБАНК

СКОТИНЯКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
заявление с смене фин номера писал еще весною!

зачем меня еше напрягать:::::::::::
vpchelko
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 19:31

vpchelko

водавон захотел 5 грн.?
это беспредел - Киевстар работает без пополнений, а водавон приходится кормить
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 14:32

Только что пришла в голову одна мысль, и решил ей поделиться, заодно совета спросить.
У меня карта Б5 - самая используемая (в комплекте с Пудрой жены), поэтому все время в минусе.
Только что попалось на глаза, что по остатку своих средств на Б5 начисляют 10% годовых (от 100 грн).
На Ощадный рахунок - 7%, а тут - 10%. По нынешним временам, очень неплохо, как для текущего счета.
Теперь, собственно, вопрос: "А можно ли оформить еще одну Б5, без кредитного лимита?" Т.е. чтобы было две карты Б5 - одна будет как кредитка использоваться, а вторая - для хранения гривны?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 14:36

Re: ТАСКОМБАНК

Уже 7% давно.
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 14:55

  DENVER_S написав:Уже 7% давно.

Да? Странно, потому что на сайте еще 10% пишут:
https://tascombank.ua/files/_dod_3_kred ... aterka.pdf
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 15:08

  Искатель написав:
  DENVER_S написав:Уже 7% давно.

Да? Странно, потому что на сайте еще 10% пишут:
https://tascombank.ua/files/_dod_3_kred ... aterka.pdf


у них очень давно бардак на сайте
с ТАС2Ю ссылки практически всегда на не актуальные тарифы
актуальные обычно находятся на оф. сайте в разделе описания карт

а так можно оформить второй счёт Б5 и получать на текущий момент 7% за минусомс налогов.
только при оформление скажите что на новом счёте КЛ не нужен. а то установят и потом учёт усложняется.

также можно иметь и два счёта плативка в одной валюте.
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 15:18

  uaprofi написав:
  Искатель написав:
  DENVER_S написав:Уже 7% давно.

Да? Странно, потому что на сайте еще 10% пишут:
https://tascombank.ua/files/_dod_3_kred ... aterka.pdf


у них очень давно бардак на сайте
с ТАС2Ю ссылки практически всегда на не актуальные тарифы
актуальные обычно находятся на оф. сайте в разделе описания карт

а так можно оформить второй счёт Б5 и получать на текущий момент 7% за минусомс налогов.
только при оформление скажите что на новом счёте КЛ не нужен. а то установят и потом учёт усложняется.

также можно иметь и два счёта плативка в одной валюте.

Спасибо большое за ответ, + в карму, как говорится :)
Если 7% на остаток, то нет разницы, использовать Б5 или "Ощадный"... Я думал, по карте на 3% больше...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 15:56

Искатель а Моня з 10% - ніт ? вай ніт ? :)
stas_rst
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