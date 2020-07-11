|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 лип, 2020 16:37
Искатель написав:
А можно ли оформить еще одну Б5, без кредитного лимита?
Можно. У меня их штук 5 )
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 4462
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 384 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 195375n
і 5 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор