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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 лип, 2020 16:37
Искатель написав:
А можно ли оформить еще одну Б5, без кредитного лимита?
Можно. У меня их штук 5 )
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mustbe
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Додано: Нед 12 лип, 2020 23:41
Как-то умолчали инфу:
yahoo написав:
С 16 июля на Б5 режут %
по кешбеку — до 1 и 2% грязными. Тоже самое и в Пудре (3% и 5%)...
Спонсоров всё меньше
Ну кто ж виноват, что кредитный лимит не наливает...
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MASolomko
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Додано: Нед 12 лип, 2020 23:45
Я в пдф документе изменений про чистыми/грязными не вижу.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Slx
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