Можно. У меня их штук 5 )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 лип, 2020 16:37
Додано: Нед 12 лип, 2020 23:41
Re: ТАСКОМБАНК
Как-то умолчали инфу:
Спонсоров всё меньше Ну кто ж виноват, что кредитный лимит не наливает...
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Нед 12 лип, 2020 23:45
Re: ТАСКОМБАНК
Я в пдф документе изменений про чистыми/грязными не вижу.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: Пон 13 лип, 2020 02:01
а где там по Б5 поменяли?как были 1 и 2 % чистыми так и есть
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