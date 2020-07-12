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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3468346934703471

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 16:37

  Искатель написав:А можно ли оформить еще одну Б5, без кредитного лимита?

Можно. У меня их штук 5 )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 23:41

Re: ТАСКОМБАНК

  lincoln2 написав:Зміни за програмою «Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК» та в тарифах за продуктом #PudraCard
https://tascombank.ua/news/5ee38ebaa5a0230011d4ed4d
Как-то умолчали инфу:
yahoo написав:С 16 июля на Б5 режут % по кешбеку — до 1 и 2% грязными. Тоже самое и в Пудре (3% и 5%)...
Спонсоров всё меньше :( Ну кто ж виноват, что кредитный лимит не наливает...
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 23:45

Re: ТАСКОМБАНК

Я в пдф документе изменений про чистыми/грязными не вижу.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 02:01

  MASolomko написав:
  lincoln2 написав:Зміни за програмою «Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК» та в тарифах за продуктом #PudraCard
https://tascombank.ua/news/5ee38ebaa5a0230011d4ed4d
Как-то умолчали инфу:
yahoo написав:С 16 июля на Б5 режут % по кешбеку — до 1 и 2% грязными. Тоже самое и в Пудре (3% и 5%)...
Спонсоров всё меньше :( Ну кто ж виноват, что кредитный лимит не наливает...
а где там по Б5 поменяли?как были 1 и 2 % чистыми так и есть
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