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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 лип, 2020 16:37
Искатель написав:
А можно ли оформить еще одну Б5, без кредитного лимита?
Можно. У меня их штук 5 )
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Додано: Нед 12 лип, 2020 23:41
Del
Востаннє редагувалось MASolomko
в Пон 13 лип, 2020 09:08, всього редагувалось 1 раз.
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MASolomko
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Додано: Нед 12 лип, 2020 23:45
Я в пдф документе изменений про чистыми/грязными не вижу.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Slx
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Додано: Пон 13 лип, 2020 02:01
MASolomko написав:
Как-то умолчали инфу:
yahoo написав:
С 16 июля на Б5 режут %
по кешбеку — до 1 и 2% грязными. Тоже самое и в Пудре (3% и 5%)...
Спонсоров всё меньше
Ну кто ж виноват, что кредитный лимит не наливает...
а где там по Б5 поменяли?как были 1 и 2 % чистыми так и есть
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Додано: Пон 13 лип, 2020 08:22
Безграничная паника?
Размер имеет значение.
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Додано: Пон 13 лип, 2020 09:07
2XL написав:
Безграничная паника?
Ага. Название второго столбца немного перемудрили. :/
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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MASolomko
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Додано: Пон 13 лип, 2020 09:10
Остаётся вопрос:
покупки, сделанные до 16-го, а проведённые - после 16-го - по каким правилам будут кешбечиться: по старым или по новым ?
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Додано: Пон 13 лип, 2020 09:17
Так а что изменилось то?
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