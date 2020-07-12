Так же отрубают почту, телекоммуникационные услуги, специализированные магазины продажи телекоммуникационного оборудования (Ринго, например), провайдеры, один МСС относится к продажам запчастей и дома на колёсах...
ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 лип, 2020 11:42
Так же отрубают почту, телекоммуникационные услуги, специализированные магазины продажи телекоммуникационного оборудования (Ринго, например), провайдеры, один МСС относится к продажам запчастей и дома на колёсах...
ТАСКОМБАНК
Додано: Пон 13 лип, 2020 12:27
Re: ТАСКОМБАНК
Добрый день. Нужна помощь
Ув. Коллег
Как без комиссии перегнать грн. с Альфы в Тас для покупки доллара онлайн? Есть текущий в Тасе и валютная В5
Здесь курс получше
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Додано: Пон 13 лип, 2020 12:31
Я через Ощадник, дергаю как пополнение с привязанной карты, но надо дать отлежаться минимум 1 рабочий день и есть лимиты по сумме в день
Большую сумму разве только через кассу
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