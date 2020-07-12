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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3469347034713472

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 11:42

  Stringer написав:Так а что изменилось то?


Так же отрубают почту, телекоммуникационные услуги, специализированные магазины продажи телекоммуникационного оборудования (Ринго, например), провайдеры, один МСС относится к продажам запчастей и дома на колёсах...
ТАСКОМБАНК
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 12:27

Re: ТАСКОМБАНК

Добрый день. Нужна помощь
Ув. Коллег
Как без комиссии перегнать грн. с Альфы в Тас для покупки доллара онлайн? Есть текущий в Тасе и валютная В5
Здесь курс получше
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 12:31

  Алексей77 написав:Добрый день. Нужна помощь
Ув. Коллег
Как без комиссии перегнать грн. с Альфы в Тас для покупки доллара онлайн? Есть текущий в Тасе и валютная В5
Здесь курс получше

Я через Ощадник, дергаю как пополнение с привязанной карты, но надо дать отлежаться минимум 1 рабочий день и есть лимиты по сумме в день
Большую сумму разве только через кассу
Faceless
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Модератор
 
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  #<1 ... 3469347034713472
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