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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3470347134723473>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 11:42

  Stringer написав:Так а что изменилось то?


Так же отрубают почту, телекоммуникационные услуги, специализированные магазины продажи телекоммуникационного оборудования (Ринго, например), провайдеры, один МСС относится к продажам запчастей и дома на колёсах...
ТАСКОМБАНК
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 12:27

Re: ТАСКОМБАНК

Добрый день. Нужна помощь
Ув. Коллег
Как без комиссии перегнать грн. с Альфы в Тас для покупки доллара онлайн? Есть текущий в Тасе и валютная В5
Здесь курс получше
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http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 12:31

  Алексей77 написав:Добрый день. Нужна помощь
Ув. Коллег
Как без комиссии перегнать грн. с Альфы в Тас для покупки доллара онлайн? Есть текущий в Тасе и валютная В5
Здесь курс получше

Я через Ощадник, дергаю как пополнение с привязанной карты, но надо дать отлежаться минимум 1 рабочий день и есть лимиты по сумме в день
Большую сумму разве только через кассу
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 12:40

  Faceless написав:есть лимиты по сумме в день

Що за ліміти? Раніше ліміт поповнення був якраз на готівку, а СЕПи заходили вільно (доки фін. мон. не зацікавлять).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 12:41

  Faceless написав:
  Алексей77 написав:Добрый день. Нужна помощь
Ув. Коллег
Как без комиссии перегнать грн. с Альфы в Тас для покупки доллара онлайн? Есть текущий в Тасе и валютная В5
Здесь курс получше

Я через Ощадник, дергаю как пополнение с привязанной карты, но надо дать отлежаться минимум 1 рабочий день и есть лимиты по сумме в день
Большую сумму разве только через кассу

А на зараз ...потягнув на В5 грн свої і зразу купив на В5 доляр...працювати буде?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 12:42

  klug написав:
  Faceless написав:есть лимиты по сумме в день

Що за ліміти? Раніше ліміт поповнення був якраз на готівку, а СЕПи заходили вільно (доки фін. мон. не зацікавлять).

Я не про СЕПи, сепи на Ощадний платні, я про р2р.
Так, можна ніби й СЕПом на Б5, але треба роздобути її реквізити рахунку - я особисто не пробував, не було потреби
  Квесторе_поверніться написав:А на зараз ...потягнув на В5 грн свої і зразу купив на В5 доляр...працювати буде?

Працювати буде, але наскільки пам'ятаю - з комісією
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 12:46

Re: ТАСКОМБАНК

  Faceless написав:Працювати буде, але наскільки пам'ятаю - з комісією

Де там комісії взятись?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 12:47

  Faceless написав:
  klug написав:
  Faceless написав:есть лимиты по сумме в день

Що за ліміти? Раніше ліміт поповнення був якраз на готівку, а СЕПи заходили вільно (доки фін. мон. не зацікавлять).

Я не про СЕПи, сепи на Ощадний платні, я про р2р.
Так, можна ніби й СЕПом на Б5, але треба роздобути її реквізити рахунку - я особисто не пробував, не було потреби
  Квесторе_поверніться написав:А на зараз ...потягнув на В5 грн свої і зразу купив на В5 доляр...працювати буде?

Працювати буде, але наскільки пам'ятаю - з комісією

С Б5 на Б5 покупка валюты без комиссии, если с Б5 на плативку, тогда комиссия
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 12:49

  Квесторе_поверніться написав:
  Faceless написав:Працювати буде, але наскільки пам'ятаю - з комісією

Де там комісії взятись?

https://tascombank.ua/files/Taryfy.xlsx
  velvet написав:С Б5 на Б5 покупка валюты без комиссии, если с Б5 на плативку, тогда комиссия

Я не о той комиссии, они комиссию за пополнение вроде сделали. Но если есть кредитный лимит на Б2, то по идее можно бесплатно загнать через пимпу
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 13:02

  Faceless написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Faceless написав:Працювати буде, але наскільки пам'ятаю - з комісією

Де там комісії взятись?

https://tascombank.ua/files/Taryfy.xlsx
  velvet написав:С Б5 на Б5 покупка валюты без комиссии, если с Б5 на плативку, тогда комиссия

Я не о той комиссии, они комиссию за пополнение вроде сделали. Но если есть кредитный лимит на Б2, то по идее можно бесплатно загнать через пимпу

Якщо немає ліміту на Б5 тоді штовхати...але доступність для купівлі яка?
Хто тестив?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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