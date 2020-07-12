Так же отрубают почту, телекоммуникационные услуги, специализированные магазины продажи телекоммуникационного оборудования (Ринго, например), провайдеры, один МСС относится к продажам запчастей и дома на колёсах...
ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 лип, 2020 11:42
Так же отрубают почту, телекоммуникационные услуги, специализированные магазины продажи телекоммуникационного оборудования (Ринго, например), провайдеры, один МСС относится к продажам запчастей и дома на колёсах...
ТАСКОМБАНК
Додано: Пон 13 лип, 2020 12:27
Re: ТАСКОМБАНК
Добрый день. Нужна помощь
Ув. Коллег
Как без комиссии перегнать грн. с Альфы в Тас для покупки доллара онлайн? Есть текущий в Тасе и валютная В5
Здесь курс получше
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Додано: Пон 13 лип, 2020 12:31
Я через Ощадник, дергаю как пополнение с привязанной карты, но надо дать отлежаться минимум 1 рабочий день и есть лимиты по сумме в день
Большую сумму разве только через кассу
Додано: Пон 13 лип, 2020 12:40
Що за ліміти? Раніше ліміт поповнення був якраз на готівку, а СЕПи заходили вільно (доки фін. мон. не зацікавлять).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 13 лип, 2020 12:41
А на зараз ...потягнув на В5 грн свої і зразу купив на В5 доляр...працювати буде?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Пон 13 лип, 2020 12:42
Я не про СЕПи, сепи на Ощадний платні, я про р2р.
Так, можна ніби й СЕПом на Б5, але треба роздобути її реквізити рахунку - я особисто не пробував, не було потреби
Працювати буде, але наскільки пам'ятаю - з комісією
Додано: Пон 13 лип, 2020 12:46
Re: ТАСКОМБАНК
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 13 лип, 2020 12:47
С Б5 на Б5 покупка валюты без комиссии, если с Б5 на плативку, тогда комиссия
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Додано: Пон 13 лип, 2020 12:49
Я не о той комиссии, они комиссию за пополнение вроде сделали. Но если есть кредитный лимит на Б2, то по идее можно бесплатно загнать через пимпу
Додано: Пон 13 лип, 2020 13:02
Якщо немає ліміту на Б5 тоді штовхати...але доступність для купівлі яка?
Хто тестив?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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