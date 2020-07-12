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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 лип, 2020 13:07
Квесторе_поверніться ПП
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stas_rst
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Додано: Пон 13 лип, 2020 13:08
Квесторе_поверніться написав:
Якщо немає ліміту на Б5 тоді штовхати...але доступність для купівлі яка?
Хто тестив?
10-20 тис долярів за раз цілком можна, а загалом як таких лімітів нема. Ну якщо мільйони захочете ганяти, то у банка позиция обмежена, можуть і зарубати
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Faceless
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Додано: Пон 13 лип, 2020 13:11
хочу пополнить карту тас викенд в евро, что бы сделать оплату в инете.
Что бы не попасть на овер, нужно сегодня пополнить - завтра оплатить? или можно платить через пару часов? Раньше пополнял ощадный, потом переводил на карту и платил. Теперь на ощадном деньги должны два дня отлежаться, что не попасть на комиссию. Как быть?
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yoggik
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Додано: Пон 13 лип, 2020 13:13
yoggik написав:
по карте викенд не приходят смс коды потдтвержения для оплаты в инете. Горячка говорит что сервис не запрашивает код, хотя сам сервис показывает окно с 3д секюре, и сразу отлуп. Сам сервис пользовал много раз, все было ок. Сегодня поломали что то в тазике. Горячка как всегда на высоте (
как я и думал, надо было подождать пару дней, что бы таз починился. Сегодня платеж прошел без проблем, смс с подтверждением пришло. Таз как всегда луДший ))
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yoggik
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Додано: Пон 13 лип, 2020 13:14
yoggik написав:
хочу пополнить карту тас викенд в евро, что бы сделать оплату в инете.
Что бы не попасть на овер, нужно сегодня пополнить - завтра оплатить? или можно платить через пару часов? Раньше пополнял ощадный, потом переводил на карту и платил. Теперь на ощадном деньги должны два дня отлежаться, что не попасть на комиссию. Как быть?
Никакого овера не должно быть, не парьтесь. Пополнили и можно платить в инете или торговой сети тут же, даже пару часов ждать не надо
Когда не приходят смс коды, помогает иногда в телефоне переопределить оператора, чтобы перерегистороваться в сети
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