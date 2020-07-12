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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3470347134723473

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 209
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
23%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 13:07

Квесторе_поверніться ПП
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 13:08

Re: ТАСКОМБАНК

  Квесторе_поверніться написав:Якщо немає ліміту на Б5 тоді штовхати...але доступність для купівлі яка?
Хто тестив?

10-20 тис долярів за раз цілком можна, а загалом як таких лімітів нема. Ну якщо мільйони захочете ганяти, то у банка позиция обмежена, можуть і зарубати
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 13:11

викенд кард

хочу пополнить карту тас викенд в евро, что бы сделать оплату в инете.
Что бы не попасть на овер, нужно сегодня пополнить - завтра оплатить? или можно платить через пару часов? Раньше пополнял ощадный, потом переводил на карту и платил. Теперь на ощадном деньги должны два дня отлежаться, что не попасть на комиссию. Как быть?
yoggik
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 13:13

  yoggik написав:по карте викенд не приходят смс коды потдтвержения для оплаты в инете. Горячка говорит что сервис не запрашивает код, хотя сам сервис показывает окно с 3д секюре, и сразу отлуп. Сам сервис пользовал много раз, все было ок. Сегодня поломали что то в тазике. Горячка как всегда на высоте (


как я и думал, надо было подождать пару дней, что бы таз починился. Сегодня платеж прошел без проблем, смс с подтверждением пришло. Таз как всегда луДший ))
yoggik
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 13:14

  yoggik написав:хочу пополнить карту тас викенд в евро, что бы сделать оплату в инете.
Что бы не попасть на овер, нужно сегодня пополнить - завтра оплатить? или можно платить через пару часов? Раньше пополнял ощадный, потом переводил на карту и платил. Теперь на ощадном деньги должны два дня отлежаться, что не попасть на комиссию. Как быть?

Никакого овера не должно быть, не парьтесь. Пополнили и можно платить в инете или торговой сети тут же, даже пару часов ждать не надо
Когда не приходят смс коды, помогает иногда в телефоне переопределить оператора, чтобы перерегистороваться в сети
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 15:24

  yoggik написав:хочу пополнить карту тас викенд в евро, что бы сделать оплату в инете.
Что бы не попасть на овер, нужно сегодня пополнить - завтра оплатить? или можно платить через пару часов? Раньше пополнял ощадный, потом переводил на карту и платил. Теперь на ощадном деньги должны два дня отлежаться, что не попасть на комиссию. Как быть?

Краще поповнити за номером рахунку, а картку в руки не давати.

  Faceless написав:сепи на Ощадний платні

Не бачу такого пункту у тарифах.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 16:09

  Amid написав:
  Stringer написав:Так а что изменилось то?


Так же отрубают почту, телекоммуникационные услуги, специализированные магазины продажи телекоммуникационного оборудования (Ринго, например), провайдеры, один МСС относится к продажам запчастей и дома на колёсах...
ТАСКОМБАНК

так это еще месяц назад обсудили, я думал еще что то поменялось...
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 16:45

klug надо смотреть тарифы самого т2ю. Сейчас лень искать - но из личного опыта - у меня по одной теме предлагалось вывести на тас по реквизитам денежку с "кэшбеком" и я протестил ощадный. Результат неутешительный ;(
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 16:53

Re: ТАСКОМБАНК

СЭП из Алки на сбер Таси 2 нед назад зашел без комисс. Готовил базы под валютообмен )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 17:07

clientage в апреле еще было :cry: Зображення
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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